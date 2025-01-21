嘉義地震 經部：產業園區無災損 水庫啟動特別檢查

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（中央社記者曾智怡台北21日電）嘉義大埔凌晨發生規模6.4地震，且餘震不斷，水利署表示，地震發生後第一時間即啟動水庫安全檢查通報機制，目前初步回報各地水庫堰壩設施及供水正常；為慎重起見，震度達4級以上水庫，將依規定啟動特別檢查，以維護水庫設施及大眾生命財產安全。

另外，經濟部園區管理局清晨盤點，嘉義、台南產業園區內並無災損情形。

凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度不到10公里，全台有感，中南部及東南部多處震度達4級，最大震度是嘉義縣大埔6級弱。

經濟部水利署透過新聞稿表示，各主要水庫地震儀觀測到震度，震度5弱水庫分別為曾文水庫、烏山頭水庫、白河水庫、甲仙堰、德元埤、虎頭埤及鹽水埤；震度4級分別為阿公店水庫、高屏堰、蘭潭水庫、仁義潭水庫、湖山水庫、內浦子水庫、明潭下池、日月潭、霧社水庫。

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震度3級分別為牡丹水庫、永和山水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、集集堰、鳳山水庫、寶山水庫、德基水庫、明湖下池、士林堰、溪畔壩、南溪壩、水簾壩、木瓜壩、龍溪壩。

水利署指出，後續各水庫管理單位將依據「蓄水建造物檢查及安全評估辦法」規定，進一步辦理特別檢查，以確保水庫安全無虞。（編輯：楊凱翔）1140121