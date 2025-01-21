加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義6.4地震災情彙整》大埔鄉路坍多人受困 台南楠西平房倒4輕傷
首頁 / 產經
嘉義地震
新聞專題
嘉義地震4/22
首頁 / 產經

嘉義地震 經部：產業園區無災損 水庫啟動特別檢查

2025/1/21 08:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北21日電）嘉義大埔凌晨發生規模6.4地震，且餘震不斷，水利署表示，地震發生後第一時間即啟動水庫安全檢查通報機制，目前初步回報各地水庫堰壩設施及供水正常；為慎重起見，震度達4級以上水庫，將依規定啟動特別檢查，以維護水庫設施及大眾生命財產安全。

另外，經濟部園區管理局清晨盤點，嘉義、台南產業園區內並無災損情形。

凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度不到10公里，全台有感，中南部及東南部多處震度達4級，最大震度是嘉義縣大埔6級弱。

經濟部水利署透過新聞稿表示，各主要水庫地震儀觀測到震度，震度5弱水庫分別為曾文水庫、烏山頭水庫、白河水庫、甲仙堰、德元埤、虎頭埤及鹽水埤；震度4級分別為阿公店水庫、高屏堰、蘭潭水庫、仁義潭水庫、湖山水庫、內浦子水庫、明潭下池、日月潭、霧社水庫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

震度3級分別為牡丹水庫、永和山水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、集集堰、鳳山水庫、寶山水庫、德基水庫、明湖下池、士林堰、溪畔壩、南溪壩、水簾壩、木瓜壩、龍溪壩。

水利署指出，後續各水庫管理單位將依據「蓄水建造物檢查及安全評估辦法」規定，進一步辦理特別檢查，以確保水庫安全無虞。（編輯：楊凱翔）1140121

#地震
#經濟部水利署
#嘉義市
#甲仙堰
#嘉義
嘉義地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
嘉義6.4地震災情彙整 大埔鄉路坍多人受困 台南楠西平房倒4輕傷
27
更多編輯台推薦新聞：