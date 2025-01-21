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嘉義地震全台有感僅金門無震度 氣象站：海峽深水區消減幅度

2025/1/21 13:15（1/21 13:46 更新）
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21日凌晨0時17分嘉義發生芮氏規模6.4地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
21日凌晨0時17分嘉義發生芮氏規模6.4地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者吳玟嶸金門21日電）今天凌晨嘉義發生芮氏規模6.4地震，全台有感，但地震報告中僅金門無震度；金門氣象站表示，連江離震央更遠有1級，金門卻無震度，推估與台灣間有深水區致震度衰減幅度較大。

根據中央氣象署地震測報中心報告，今天凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，最大震度是嘉義大埔6弱，基隆市與連江縣馬祖都是1級，金門在報告上沒有顯示震度；有民眾在臉書（Facebook）金門社群發文表示，金門是否未設地震儀，也詢問「中央放棄金門？」

金門氣象站主任林依締接受中央社記者採訪表示，金門分別在氣象站與消防局設有觀測站與地震儀，經確認此次地震金門震度剛好落在1級邊緣，所以民眾會有感受到地震搖晃，卻因為震度未達1級，在報告上才沒有顯示金門震度。

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有關金門較馬祖更靠近震央卻沒有震度，林依締表示，在長距離下震度都會消減，金門、馬祖與震央都非常遙遠，但推估金門與台灣間相較有較深水域，所以幅度稍大，但兩者仍十分接近。

林依締也說，台灣有較活躍地殼運動，能量經過台灣海峽幾乎已傳送不到金門，自氣象站民國93年建站以來，發生2級以上地震次數僅5到6次，其中4級以上僅2次；此外，金門因大多是花崗岩地盤，較不會有沉陷不均勻、土壤液化等情形，即使有較大震度地震，致災可能性也大幅下降。（編輯：陳仁華）1140121

嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，地震報告中僅金門無震度；金門氣象站指出，推估與台灣間有深水區，導致震度衰減幅度較大。圖為地震傳播方向示意圖。（金門氣象站提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年1月21日
嘉義21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，地震報告中僅金門無震度；金門氣象站指出，推估與台灣間有深水區，導致震度衰減幅度較大。圖為地震傳播方向示意圖。（金門氣象站提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年1月21日
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