嘉義6.4地震25所校舍毀損 大埔中小學較嚴重

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，縣府教育處統計轄區學校毀損情況，影響25所學校，以大埔中小學較嚴重，今天是中小學寒假第1天，不影響學生上課。

根據氣象署地震測報中心地震報告，凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，最大震度是嘉義大埔6弱，造成台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重，今天均停班停課。

嘉義縣教育處副處長顏廷育告訴中央社記者，截至中午轄區學校因地震毀損情況，計有25所學校天花板輕鋼架毀損、牆壁磁磚剝落、水塔水管斷裂等情形，以大埔中小學較嚴重，還造成圍牆倒塌、圓柱面水泥掉落、川堂地面龜裂等，各校毀損情況已呈報教育部。

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嘉義縣政府表示，大埔山莊置放頂樓的水塔水管爆裂，水都流到1樓地面，加上建物主要梁柱龜裂，山莊內18名旅客凌晨已移至其他民宿安置，遊客後續行程取消，中午已離開大埔。

縣府指出，大埔鄉西興村第8鄰對外主要道路大面積土石崩塌，路面覆蓋大面積土石，雙向不通成孤島，上午調派重機具積極搶修下，中午已恢復通行；另外，大埔鄉第7鄰及永樂村部分道路土石崩落中斷，目前搶修中。（編輯：郭諭儒）1140121