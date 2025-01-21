嘉義地震 台南部分文資受損市府啟動修復善後

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）嘉義縣大埔鄉今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，對台南市多處文化資產造成損害，市府文化局已啟動應變機制，派員前往各受損地點進行檢視與紀錄，並召集專家評估損害程度。

台南市文化局發布新聞稿指出，本次地震後，歷史建築及文化場域受損情況不一，其中，金德興藥鋪的虎邊白灰壁剝落，東山牛肉崎派出所壁體多處龜裂，結構需進一步檢查；江家古厝拜亭磚瓦掉落並損壞，部分磚瓦位移，牆壁剝離，磚牆龜裂現象明顯。

文化局指出，另外，學甲慈濟宮剪黏部分剝落，屋頂筒瓦局部龜裂；南鯤鯓代天府正殿五王殿靠近添油香處的燕尾剪黏泥塑掉落；麻豆護濟宮部分剪黏掉落，一處柱子出現些微裂縫；後壁車站迴廊柱子疑似位移，需進一步檢測結構安全。

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文化局指出，部分公共文化場域也受到影響，噍吧哖一館一扇窗戶破損，前後門因木框錯位無法開啟；左鎮化石園區則雖未受影響，但大門入口因錯位無法開啟，現暫改由學校大門經賣店一側入館，2樓通往學校的玻璃門碎裂，館內電梯目前無法使用。

文化局指出，針對較嚴重損壞場域，已責成相關單位優先啟動修復，並將持續關注其他受損文化資產後續檢視與修復工作，文化局將適時公布修復進度，讓市民瞭解文化資產維護工作最新發展。（編輯：郭諭儒）1140121