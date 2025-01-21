嘉義地震釀災 財部：助國有土地承租人辦理租金減免

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）南部今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，財政部表示，已責成分署主動採行3大措施，包含主動造具出租清冊，送災害防救機關查明房屋受損情形，據以辦理國有基地租金減免事宜等。

嘉義縣大埔鄉21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，最大震度大埔6弱；地震造成台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重，21日皆停班停課。

財政部國產署表示，嘉義及台南地震造成災害，為協助該地區國有土地受災承租戶儘速重建家園，對於地震造成國有土地上房屋毀損、不堪使用或居住者，已責成所屬南區分署嘉義辦事處及台南辦事處，主動採行3大措施。

國產署指出，首先，主動造具出租清冊，送災害防救機關查明房屋受損情形，據以辦理國有基地租金減免事宜；第2，國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，即核發土地使用權同意書協助辦理；第3，暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國產署進一步表示，若嘉南地區國有土地受災承租戶對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可就近向國產署南區分署嘉義辦事處及台南辦事處查詢或撥打國產署免費服務電話0800-357-666。

國產署指出，其他地區如有地震造成國有土地上房屋毀損、不堪使用或居住者，亦可就近洽國產署轄區分署、辦事處詢問。（編輯：翟思嘉）1140121