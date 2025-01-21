嘉義地震 農水署：農業水庫及埤塘都無受損

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北21日電）嘉義大埔今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，農業部農田水利署說，第一時間即啟動農田水利設施安全緊急巡檢作業，目前農業水庫及埤塘都無受損且正常運作，不用擔心春耕用水。

根據氣象署地震測報中心地震報告，凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，最大震度是嘉義大埔6弱。

農業部農田水利署說，這次嘉義大埔地震規模6.4，經觀測農業水庫震度，震度5弱有烏山頭水庫、白河水庫、德元埤、虎頭埤及鹽水埤，震度4級有內埔子水庫、頭社水庫，震度3級有明德水庫、劍潭水庫，震度2級有大埔水庫、龍鑾潭水庫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農水署今天表示，地震發生第一時間，農水署各地管理處立即啟動緊急巡檢，經初步檢查，11座農業水庫及667口埤塘都無受損，為慎重起見，各地管理處今天也持續辦理農田水利設施細項檢查，以確保水庫及埤塘安全無虞，請附近民眾放心。

農水署也提到，目前正值春耕時節，所有農業水庫及埤塘未受這次地震影響，設施功能正常，請農民朋友無需擔心春耕用水，依照灌溉計畫正常灌溉。（編輯：蕭博文）1140121