嘉義大埔凌晨發生地震 彰化5公尺高雕像被震倒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）嘉義大埔凌晨發生規模6.4地震，彰化市1棟大樓內約5公尺高大衛石雕像也被震倒摔成碎片；住戶指出，社區30多年前剛完工時，建商購買雕像安裝在中庭，看到雕像成碎片很心疼。

根據中央氣象署地震報告，嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，地震深度9.7公里，最大震度是大埔6級弱，其次台南楠西和高雄甲仙都是5級弱，嘉義市、嘉義縣太保、雲林縣草嶺、台南市、台東縣利稻、南投縣玉山、斗六市、屏東縣三地門、屏東市、花蓮縣富里、彰化縣大城、南投市、台東市4級。

受地震影響，彰化市1間位在國立彰化師範大學附近的社區大樓，民眾今天上午發現，原擺放在社區中庭約5公尺高的大衛石雕像被震倒，雕像摔落地面成碎片，底座只剩下雕像的腳掌。

社區居民指出，大樓屋齡已有30多年，大衛石雕像是建商在大樓剛完工時花了數百萬從義大利購入，擺放在社區中庭，雕像先前遭遇地震、颱風都安然無恙。

透過 Google News 追蹤中央社

社區管委會調閱監視器發現，凌晨發生地震時，雕像先往前傾，緊接著頭部及身體因摔落地面成碎片；有社區居民指出，以前曾有人向社區開價想買下雕像，如今看到摔成碎片很心疼。

除了雕像被震倒之外，彰化縣溪陽國中、彰安國中及信義國中小等3所學校共300多名學生，參加在台南楠西區舉辦的童軍宿營體驗營，凌晨遭遇地震，彰化縣長王惠美上午接受媒體聯訪時指出，所幸學生都平安，大家都已拔營在返家途中。（編輯：陳清芳）1140121