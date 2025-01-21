嘉義6.4地震 交通部：年節疏運不受影響

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）嘉義大埔今天凌晨發生規模6.4地震，交通部政務次長陳彥伯今天受訪表示，台鐵除有部分辦公廳舍玻璃受損外，其他一切正常，今年年節疏運不受影響。

根據氣象署地震測報中心地震報告，凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，最大震度是嘉義大埔6弱。

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因應農曆春節9天連假，交通部今天在高鐵台中站召開春節疏運跨運具應變記者會。陳彥伯接受媒體聯訪，有關今天凌晨地震是否對交通運輸造成影響。

陳彥伯指出，交通部依據以往應變機制，第一時間會有相關巡查，巡查後發現台鐵除有部分辦公廳舍玻璃受損外，其他一切正常，相關營運不受影響，對於今年的年節疏運也無影響。（編輯：陳仁華）1140121