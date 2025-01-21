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嘉義6.4地震 台積電：各廠區營運正常持續評估影響

2025/1/21 12:12
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（中央社記者張建中新竹21日電）嘉義今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，台積電表示，各廠區人員和建築結構皆安全無虞，供水、電力、工安系統及營運正常，各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。

台積電指出，今天凌晨地震，位於南部科學園區的晶圓廠區測得最大震度為5級，中部科學園區廠區最大震度為4級，新竹科學園區晶圓廠區（含龍潭及竹南）最大震度為3級。

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台積電表示，為確保人員安全，各廠區依內部程序啟動相關安全預防措施，部分中部及南部廠區在第一時間進行人員疏散，並於凌晨1時許全數完成清點確定人員皆安全無虞。各廠區亦已完成建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。

台積電指出，建廠工地未受影響，於震後環境安全檢查後，今天照常施工。目前各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。（編輯：楊蘭軒）1140121

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