嘉義地震後土石崩落路面 曾文水庫震度5弱休園1天

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）今天凌晨嘉義大埔發生芮氏規模6.4地震，位於震央附近的曾文水庫風景區，因道路多處土石崩塌，今天暫停開放1天，經濟部水利署南區水資源分署並進行水庫安全特別檢查。

經濟部水利署南區水資源分署副分署長林玉祥告訴中央社記者，依各水庫攔河堰安全維護手冊，壩址震度達4級設施（曾文及阿公店水庫、甲仙及高屏溪攔河堰）天一亮即啟動地震檢查，確認各項土木設施及機電設備安全狀態。

他說，壩址震度達5弱設施（曾文水庫、甲仙攔河堰），已依規定啟動整體特別檢查，由南水分署會同專業工程顧問公司及現場維護團隊，針對各設施及設備、監測儀器、邊坡及蓄水範圍等，進行整體安全檢視。

林玉祥指出，本次震央大埔地區震度6弱，位於大埔的曾文水庫壩址震度5弱，曾文水庫園區內邊坡有局部崩塌情形，配合台南楠西區今天停班停課休園1日。

他說，其中大埔鄉西興村通往三腳石產業道路因落石無法通行，南水分署已連繫西興村村長，並安排緊急搶修團隊進場搶通中。

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林玉祥表示，另外，跨越曾文溪曾庫公路二號橋經初步檢查可能有安全疑慮，已安排專業團隊進行整體結構安全狀況確認，於確認完成前協調駐地保安警察採限制20噸以上重車通行方式管制，請民眾留意通行安全。

他說，南部地區主要水利設施及自來水供水系統目前正常運作中，持續穩定供水，南水分署並轉知中央氣象署提醒民眾，由於地震能量需要釋放，未來3天還是有機會出現規模5以上餘震，希望民眾預為準備防震措施並注意安全。（編輯：陳仁華）1140121