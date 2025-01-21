加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
清泉崗基地士官長遭發動機吸入 送醫搶救不治
首頁 / 生活
嘉義地震
新聞專題
嘉義地震
首頁 / 生活

嘉義地震後土石崩落路面 曾文水庫震度5弱休園1天

2025/1/21 12:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南21日電）今天凌晨嘉義大埔發生芮氏規模6.4地震，位於震央附近的曾文水庫風景區，因道路多處土石崩塌，今天暫停開放1天，經濟部水利署南區水資源分署並進行水庫安全特別檢查。

經濟部水利署南區水資源分署副分署長林玉祥告訴中央社記者，依各水庫攔河堰安全維護手冊，壩址震度達4級設施（曾文及阿公店水庫、甲仙及高屏溪攔河堰）天一亮即啟動地震檢查，確認各項土木設施及機電設備安全狀態。

他說，壩址震度達5弱設施（曾文水庫、甲仙攔河堰），已依規定啟動整體特別檢查，由南水分署會同專業工程顧問公司及現場維護團隊，針對各設施及設備、監測儀器、邊坡及蓄水範圍等，進行整體安全檢視。

林玉祥指出，本次震央大埔地區震度6弱，位於大埔的曾文水庫壩址震度5弱，曾文水庫園區內邊坡有局部崩塌情形，配合台南楠西區今天停班停課休園1日。

他說，其中大埔鄉西興村通往三腳石產業道路因落石無法通行，南水分署已連繫西興村村長，並安排緊急搶修團隊進場搶通中。

google news透過 Google News追蹤中央社

林玉祥表示，另外，跨越曾文溪曾庫公路二號橋經初步檢查可能有安全疑慮，已安排專業團隊進行整體結構安全狀況確認，於確認完成前協調駐地保安警察採限制20噸以上重車通行方式管制，請民眾留意通行安全。

他說，南部地區主要水利設施及自來水供水系統目前正常運作中，持續穩定供水，南水分署並轉知中央氣象署提醒民眾，由於地震能量需要釋放，未來3天還是有機會出現規模5以上餘震，希望民眾預為準備防震措施並注意安全。（編輯：陳仁華）1140121

嘉義地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
31
更多編輯台推薦新聞：