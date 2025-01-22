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嘉義地震後逾70起餘震 道路全搶通、台南建物53戶待鑑定

2025/1/22 13:41（1/22 14:48 更新）
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嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南市玉井區有住宅大樓在震後發現1樓梁柱及牆面明顯受損，住戶已全數撤離。中央社記者董俊志攝 114年1月21日
嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，台南市玉井區有住宅大樓在震後發現1樓梁柱及牆面明顯受損，住戶已全數撤離。中央社記者董俊志攝 114年1月21日
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（中央社記者黃國芳、蔡明智、張榮祥、汪淑芬台北報導）嘉義大埔昨天凌晨生芮氏規模6.4強震，嘉南地區受創最嚴重。氣象署觀測，到今天中午，餘震已74起，嘉義道路搶通，台南通報毀損建物有53戶待鑑定。

交通部中央氣象署地震測報中心統計，到中午12時，大埔強震後的餘震已74起，其中規模4以上顯著有感地震是19起，餘震分布仍主要在台南楠西及南化。

嘉義市昨天地震後，發生2起火警，為住宅及印刷工廠起火，所幸無傷亡，另外，嘉義市金財神大樓原傳出外牆牆壁龜裂，市府勘查，僅是外牆面的塗料剝落，現場拉起封鎖線，已聯繫廠商處理。

嘉義縣政府指出，地震造成大埔鄉、中埔鄉及番路鄉11處道路中斷，今天上午全部搶通，地震當下共有9286戶停電、527戶停水，已恢復正常供水；另有1人暈厥、1人跌倒左側肩膀挫傷送醫，現已出院。

嘉義縣建物受損概況，包括中埔分局大埔分駐所二樓牆壁發生龜裂，尚無安全疑慮；大埔山莊建物主梁龜裂人已撤離。

另，大埔國中小等36校天花板輕鋼架毀損及錯位及地震造成磁磚、水泥掉落、牆柱有裂縫、圍牆磚塊龜裂剝落等情形，學校已於危險區域圍起警戒線。道路已全數搶通，學校初估災損約新台幣700萬元。

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台南市政府初步統計，地震災損涵蓋楠西區、玉井區及東山區，其中有待鑑定建物毀損通報53戶，受傷29人，道路、橋梁等民生基礎設施受損27處。

台南市長黃偉哲表示，地震造成衝擊，災民面臨生活、家產、建築物及財物損失，今天結構技師可完成受損建物鑑定，完全倒塌要重建，有些要分類補強，受傷者及財物受損，將比照0206地震慰問辦理。（編輯：管中維）1140122

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