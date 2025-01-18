0112-0118一週大事

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一週大事關注焦點：以哈達成停火協議／尹錫悅遭逮捕／美國裁定維持TikTok禁令／中國2024經濟成長達標／死囚黃麟凱槍決／總預算通案刪減939億／賴總統接見前美國副總統彭斯／黃仁勳2025首訪台灣

國外新聞

★以色列內閣批准加薩停火協議 19日起生效

以色列與哈瑪斯在加薩的戰火延續15個月，在美國、埃及、卡達介入協商下，雙方15日初步達成6週的停火與人質釋放協議，同意分3階段協商，永久結束戰爭。以色列總理尼坦雅胡表示，內閣18日表決通過加薩停火與人質釋放協議，結束了數天來休戰協議是否能在本週生效的不確定性。根據協議第1階段，哈瑪斯將釋放33名以色列人質，包括所有女性、孩童和50歲以上男性；以色列司法部則公布一份名單，95名巴勒斯坦囚犯將於19日獲釋，但仍「須經過政府批准」。

★尹錫悅被捕成韓國現任總統首例 公調處向法院聲請羈押

尹錫悅13日被逮捕後抵達韓國公調處接受調查。（韓聯社）

韓國戒嚴聯合偵查組15日逮捕總統尹錫悅，成為韓國憲政史上首例現職總統被逮捕。根據韓國法律，公調處完成逮捕後有48小時可留置尹錫悅進行訊問，48小時後必須放人或聲押。尹錫悅被捕後，公調處展開10個多小時調查訊問，過程中尹錫悅行使緘默權，未提供任何答覆；16日再次傳訊時，尹錫悅依然拒絕配合，公調處決定在逮捕令時效屆滿前聲押。若聲押獲准，公調處將有長達20天時間繼續執行訊問。

★美國最高院維持TikTok禁令 川普：執行與否需時間決定

美國最高法院裁定維持國會對短影音平台TikTok的禁令，總統當選人川普17日指出，最高法院裁定應受到尊重，但他「必須有時間」來決定是否執行。TikTok執行長周受資則表示，將盡全力確保TikTok平台未來繼續繁榮。

★美國加強AI晶片出口管制 將先進技術留在境內與盟邦

美國政府13日宣布，將進一步限制人工智慧晶片和技術出口，藉此將先進運算能力留在美國及盟邦，同時找出更多方式擋下中國取得管道。人工智慧晶片出口將分3級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制，可向美國購買大批人工智慧晶片，符合美國的國家安全與外交政策利益。第三級管制國家包括中國（含香港、澳門），不但具體的晶片硬體受限，也不允許裝有運算能力強大的AI模型。其他大多數國家則屬第二級管制。

★首爾證實2北韓兵被烏克蘭軍隊俘虜 供稱以為是赴俄受訓

南韓國家情報院12日證實烏克蘭軍隊9日在俄羅斯擄獲兩名受傷的北韓士兵。基輔當局並未提供直接證據以證明兩名軍俘是北韓人，但南韓證實此事，升高烏克蘭說法的可信度。一名被捕士兵在審訊中透露，他去年11月抵俄後，接受俄軍的軍事訓練。「最初以為自己是被派去受訓，抵達俄國後才知道自己是被部署」派去打仗。

★中國2024經濟成長達標 民眾無感抱怨生活水準續降

中國2024年經濟成長率5%，達成北京政府工作報告設定目標，但許多民眾抱怨生活水準持續下滑，且當局遲遲未能把工業和出口收益成果與全民共享。根據最新數據，中國去年12月工業產出遙遙領先零售銷售，而且失業率升更高，凸顯這個貿易順差達1兆美元的經濟體展現供應端實力之餘，也顯露出內需疲軟。

★中國商品入侵 宏都拉斯商家生意大跌7成瀕臨倒閉

宏都拉斯媒體報導，首都德古西加巴僅市中心就有14家中國商店營業，還不包括市區周邊地區，而且數量還在持續增加。當地業者表示，中國商品的品質堪慮，但是因為價格優勢，甚至公開販售「人人都知道是仿冒品」的商品，吸引很多民眾購買。宏國不少本地商家因無法與中國商店的低價傾銷相抗衡宣告倒閉，卻不見政府採取任何措施降低衝擊。

★病患走廊等死、嘔吐物互沾 報告揭英國公立醫療危機

英國一份關於醫院不堪負荷的報告揭露，患者死於走廊多時才被發現、產婦在半公共場合做流產手術、相鄰病患相互沾染嘔吐物等駭人場景屢見，加劇公立醫療體系深陷危機的爭論。紐約時報指出，這些駭人景象只是皇家護理協會16日發布報告的部分內容。護理師們在報告裡描述當前危機，讓國民保健署轄下的公立醫療照護品質、病患隱私及尊嚴瀕臨瓦解。

★義大利龐貝挖出豪宅浴場 證明古羅馬人愛辦奢華派對

義大利龐貝遺跡官網宣布，挖出一座超大型的豪宅浴場，驗證當時上流社會非常注重享樂，會邀宴貴賓到家中觀賞表演、泡湯。（龐貝遺跡官網提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年1月17日

義大利龐貝遺跡官網宣布在龐貝古城挖出一座超大型的豪宅浴場，位置緊連宴會廳，證明在古羅馬時期上流社會非常注重享樂，會邀宴貴賓到家中觀賞表演、泡湯，和今日富豪砸錢辦奢華派對有異曲同工之妙。

★京都市擬調高住宿稅上限至每晚1萬日圓 明年3月上路

京都市為促進觀光等相關發展，自2018年10月起對所有住在包括酒店、日式旅館等京都市內付費設施的旅客徵收「住宿稅」。京都市市長松井孝治14日宣布，將調整住宿稅徵收上限，計劃提高至每人每晚1萬日圓（約新台幣2100元），目標明年3月起實施，稅收用於解決觀光帶來的交通擁堵、垃圾等相關問題以及基礎設施維護。松井表示，雖然短期內可能帶來負面影響，但從中長期來看，提高住宿稅能提升京都作為文化都市的價值。

國內新聞

★法務部執行死囚黃麟凱槍決 賴總統任內伏法第1人

法務部16日晚間執行死囚黃麟凱槍決，成為總統賴清德任內首名伏法死囚。圖為槍決後，黃麟凱遺體運出台北看守所，場外大批媒體守候關注。中央社記者王騰毅攝 114年1月16日

法務部16日晚間10時2分執行死囚黃麟凱槍決，成為總統賴清德任內首名伏法死囚。最近一次執行時間至今已將近5年，為縱火燒死6名親友的死囚翁仁賢。黃麟凱民國102年間服役時不滿王姓前女友追債而潛入女方家絞殺前女友母親，再姦殺前女友，最高法院於106年判處死刑定讞。法務部指出本案為犯罪情節最嚴重犯行、手段殘忍，符合113年憲判字第8號最嚴密法律程序、未有司法救濟程序進行中等4大執行理由。

★114年度總預算案 藍白聯手歲出至少將刪減939億元

立法院會討論114年度中央政府總預算案審查總報告案，17日處理「通案」部分，國民黨及民眾黨立委聯手表決通過共同提案，關於中央各機關及所屬通案刪減用途別項目，由於總預算案還有其他減列預算的提案尚待處理，代表總預算歲出通刪總數將從新台幣939億元起跳。中央社記者郭日曉攝 114年1月17日

立法院會討論114年度中央政府總預算案審查總報告案，17日進度處理「通案」部分，藍、白聯手表決通過共同提案，關於中央各機關及所屬歲出通案刪減用途別項目，以及如總刪減數未達新台幣939億7500萬元，另予補足，也就是說今年度總預算案歲出通刪總數將從939億元起跳。政院說，整體刪減數若加計台電及其他刪減數，整體恐逾新台幣2000億元，將是去年度的6倍，期盼在野黨懸崖勒馬，否則將提出合乎憲政運作的救濟行為。

★賴總統接見前美國副總統彭斯 期盼台美夥伴關係更堅實

總統賴清德（右）17日下午接見美國前副總統彭斯（Mike Pence）（中），感謝其深化台美關係的貢獻。期盼未來台美夥伴關係更加堅實，促進世界和平穩定，以及雙方在經貿和產業等領域更多的交流。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年1月17日

總統賴清德17日下午接見美國前副總統彭斯，感謝他深化台美關係的貢獻，促成對台軍售常態化，以及力挺台灣的國際參與，並期盼未來台美夥伴關係更加堅實。彭斯致詞指出，他將持續為強健的台美關係發聲，捍衛雙方及自由世界的安全與利益。彭斯受訪時提到，美國不會拋棄在太平洋的盟邦，且即將上任的川普政府應該重申其向台灣提供自衛手段的承諾。

★中國恢復福建上海來台旅遊 陸委會：儘速循小兩會溝通

中國大陸文化和旅遊部17日宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊；陸委會回應，惟具體實施尚待陸方公布具體作法，儘速循小兩會（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

★台電四接環評旁聽民眾拒離場 建議通過及不同意開發2案併陳送審查

台電公司規劃在協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組，總裝置容量260萬瓩以下，另填海造陸約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。環境部17日召開此案第6次專案小組審查會議，並安排全天審查，盼透過整天討論凝聚共識，最終因旁聽民眾拒絕離場無法進入閉門會議，10名環委經投票決議兩案併陳（建議通過及不同意開發）送環評大會審查。

★黃仁勳：Blackwell將採CoWoS-L先進封裝 台灣總部據點還在選擇中

輝達執行長黃仁勳16日搭專機抵達台中，首站前往台中矽品精密工業有限公司出席新廠揭牌活動，並於晚間造訪逢甲夜市。黃仁勳表示，輝達人工智慧平台Blackwell將從CoWoS-S先進封裝製程，逐步轉移到更高階複雜的CoWoS-L製程。外界關注輝達是否已決定在台灣設立海外總部的據點，黃仁勳回應還在選擇中，至於在台北還是台中，他則說「我還不知道」。黃仁勳17日也與台積電董事長魏哲家會面，並出席代工廠緯創尾牙及輝達台灣分公司尾牙，預計將在台灣停留數日。

★類流感就診人數創近10年同期新高 疾管署籲盡快打疫苗

國內5日至11日類流感門急診就診約13萬9000餘人次，為近10個流感季同期最高，急診就診病例百分比達12.7%，疫情呈上升趨勢。近4週監測顯示，呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，其中以A型H1N1為主。疾管署發言人曾淑慧表示，目前仍預測流感疫情高峰將落在農曆春節前後，屆時單週就診恐上看15萬人次；流感疫苗已開放6個月大以上全民接種，呼籲盡快打疫苗。

★山雀T1成功升空 將驗證台灣太空中心立方衛星設計製造能力

立方衛星山雀（PARUS）T1於台灣時間15日清晨3時9分搭乘SpaceX火箭Transporter-12航班，自美西范登堡空軍基地升空，並於上午11時5分與台灣成功通聯。（圖取自facebook.com/TaiwanSpaceAgency）

由國家太空中心（TASA）自製、搭載通訊實驗酬載的立方衛星山雀（PARUS）T1，台灣時間15日清晨搭乘SpaceX火箭Transporter-12航班，自美西范登堡空軍基地升空，並於上午11時5分與台灣成功通聯。山雀T1是TASA自行製造和整合、測試的立方衛星，這次發射主要驗證TASA的立方衛星本體設計製造能力，若衛星姿態穩定，可進一步進行通訊實驗與船舶交通自動辨識系統測試，衛星任務壽命12個月。

★12強奪冠悠遊卡預售破26萬張超車麟洋 750萬所得捐助推廣棒球

台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，悠遊卡公司發行奪冠紀念悠遊卡，去年11月29日起開放預購，僅僅5天就熱銷26萬7477張，超越先前推出的「麟洋金牌連霸悠遊卡」、「戴資穎堅持到底悠遊卡」等紀念卡，躍居運動賽事第一名。悠遊卡公司14日捐贈所得新台幣750餘萬元給中職、棒協、原棒協投入棒球推廣，希望將民眾支持這張卡片的熱情化為實際的力量，以具體的行動來支持原鄉，希望培養更多優秀球員。

★火舞表演者謝岳鵬遭詐騙赴泰失聯 台泰警方合作營救返台

27歲的謝岳鵬去年底在臉書應徵海外表演工作，耶誕節搭機到泰國後，遭騙至緬甸詐騙園區。經駐泰國代表處、警政署刑事局和移民署駐泰警官以及台灣國際反詐騙協會奔走，及和泰國觀光警察總局合作，謝岳鵬安全返回泰國後從泰緬邊境出發，14日凌晨返回台灣。謝岳鵬分享自己被騙經過，並說願意幫忙宣導反詐騙，希望不要有人上當。