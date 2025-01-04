1229-0104一週大事

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一週大事關注焦點：濟州航空空難／紐奧良皮卡車衝撞人群／韓國檢警逮捕尹錫悅未果／烏拒讓俄天然氣借道／賴總統首次新年談話／柯文哲再遭羈押禁見／林姿妙涉貪一審判刑／環狀線403地震損害鑑定

國外新聞

★韓國濟州航空失事179死僅2生還 為何沒放起落架等疑點待查

韓國濟州航空客機去年12月29日發生重大事故，飛機在務安機場降落時滑出跑道，撞上水泥牆體爆炸，造成179死2傷，是全球6年來最慘重空難。降落前塔台警告可能有鳥擊，機師則發出求救訊號，影片顯示飛機觸地時起落架並未放出、襟翼沒展開。飛機迫降時為何沒放起落架、鳥擊嚴重程度乃至跑道盡頭為何有堅硬牆面等，都是調查重點。

★韓國檢警與官邸衛戍對峙5小時半 放棄逮捕尹錫悅

韓國總統尹錫悅去年12月3日突襲宣布戒嚴遭到調查，卻3度無視傳喚、拒絕到案說明，聯合調查小組對已遭停職的尹錫悅聲請逮捕令獲法院批准，是韓國憲政史上司法機關首次對現任總統採取強制措施。韓國檢警人員1月3日一早前往尹錫悅官邸執行逮捕，遭官邸衛戍人員阻攔，經5個半小時對峙後，檢警以確保到場人員安全為由放棄逮捕行動。

★美國紐奧良衝撞事件15死 FBI：為孤狼犯罪

美國紐奧良市1月1日凌晨發生皮卡車惡意衝撞人群事件，造成15人死亡，嫌犯為現年42歲美國公民賈巴，美國聯邦調查局（FBI）表示，初步調查結果顯示嫌犯可能屬孤狼犯案，他曾發影片宣告支持激進組織伊斯蘭國。另外，同一日1輛特斯拉電動皮卡Cybertruck在拉斯維加斯一間隸屬總統當選人川普的飯店外爆炸，車內駕駛當場喪命，並導致7人受傷，FBI指出，是車內死者患創傷後壓力症候群（PTSD）了結生命所為，未發現他與恐怖團體有任何關聯，也與紐奧良元旦恐攻無關。

美國紐奧良市1月1日發生皮卡車惡意衝撞人群事件，當地警方封鎖現場。（路透社）

★敘利亞新領袖：須4年時間才能舉行選舉、希望美國取消制裁

敘利亞當前實際領導人夏拉去年12月29日向阿拉伯衛星電視台表示，敘利亞可能需要4年時間才能舉行選舉，並指出與伊朗和俄羅斯維持關係的重要性。他也呼籲美國總統當選人川普即將上任的政府，能取消對敘利亞實施的制裁。

★烏克蘭拒讓俄羅斯天然氣借道 東歐陷困境摩爾多瓦進緊急狀態

烏克蘭與俄羅斯在2019年簽署協議，允許俄羅斯經由烏克蘭領土向歐洲輸送天然氣，這份協議在2025年元旦到期，由於莫斯科發動入侵，基輔拒絕延長協議，俄羅斯天然氣無法借道烏國領土輸往歐洲，已在東歐地區帶來麻煩。摩爾多瓦宣布進入緊急狀態，斯洛伐克則揚言要對基輔採取報復措施。

★吸食化學物挑戰釀3死200人中毒 委內瑞拉罰TikTok逾3億元

委內瑞拉各地學校學生看了在TikTok瘋傳的挑戰，嘗試吸食化學物質，造成3名青少年死亡和200人中毒。委內瑞拉最高法院去年12月30日向TikTok處以1000萬美元（新台幣3億2820萬元）罰款。委內瑞拉最高法院法官達梅里奧表示，TikTok輕忽大意，未能採取「必要和充分措施」遏阻鼓勵挑戰的內容傳播，委內瑞拉將用這筆錢創立一項TikTok受害者基金，補償使用者受到的心理、情感和身體損傷。

★辛巴威正式廢除死刑 約60名死囚將改為監禁

辛巴威自2005年以來一直暫停執行死刑，不過法院仍持續針對謀殺、叛國和恐怖主義等罪行判處死刑。在辛巴威總統姆南加瓦將相關法案簽署成法後，辛巴威正式廢除死刑，法院不能再以任何犯罪為由判處死刑，所有現有死刑判決必須改為監禁。

★吉賽爾．畢立可獲法國年度人物 讓受害者成論述核心

法國馬贊性侵案受害者吉賽爾．畢立可過去10多年間被丈夫下藥並遭數十人性侵，她選擇公開案件審理過程，並在媒體面前毫無畏懼地闡述心路歷程，為性侵受害者高調發聲，使她成為國際女性主義領袖人物。吉賽爾因勇敢無懼，獲選為2024法國民眾心中年度最具影響力人物。

★美前總統卡特100歲逝世 卸任後調停戰爭獲諾貝爾和平獎

美國第39位總統卡特去年12月29日辭世，享壽100歲。卡特1977年就任總統，任內曾促成以色列和埃及和平，與中華民國斷交、簽署「台灣關係法」，但因伊朗人質危機未能連任。他卸任後積極參與各種戰爭及人質危機的調停斡旋，並致力慈善工作而備受敬重，1994年成功促使北韓凍結核開發，2002年獲諾貝爾和平獎。

美國前總統卡特。（圖取自facebook.com/presidentjimmycarter）

★Siri偷聽對話挨告 蘋果同意付30.9億元和解金

科技巨擘蘋果公司（Apple）裝置內的語音助理Siri被指控偷聽用戶對話，並將對話內容透露給廣告商等第三方，侵犯用戶隱私，遭用戶提起集體訴訟。蘋果已初步同意支付9500萬美元（約新台幣30.9億元）進行和解，但否認做出任何不當行為。

國內新聞

★賴總統首次新年談話：國內政治紛爭需以民主方式解決

總統賴清德1月1日發表上任後首次新年談話，主題為「以民主厚植國力 迎向世界新局」。賴總統提到，政黨競爭是民主一環，國內政治紛爭必須在憲政體制內依循民主方式解決，才能持續深化民主。他也指出，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，台灣必須要居安思危，繼續提高國防預算，強化國防力量，展現保護國家的決心。

總統賴清德1月1日上午在總統府大禮堂以「以民主厚植國力 迎向世界新局」為題發表2025新年談話。中央社記者郭日曉攝 114年1月1日

★柯文哲請辭民眾黨主席 黃國昌代理

民眾黨主席柯文哲因京華城案與政治獻金案，遭檢方起訴並求處28年6月徒刑。民眾黨1月1日下午舉行擴大中央委員會議，會中柯文哲表態辭黨主席，他表示，不能讓冗長的司法程序模糊焦點、干擾民眾黨發展，他不希望整個黨被拖累，因此正式向中央委員會請辭。中央委員會通過推舉立院黨團總召黃國昌為代理黨主席。

★京華城案柯文哲4人再遭羈押禁見 北院：有滅證勾串逃亡之虞

台北地方法院審理京華城等案，裁定前台北市柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗交保，北檢抗告成功，北院更裁裁定4人加保後，北檢2次抗告成功，1月2日北院認為4人涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定4人羈押禁見。

台北地方法院審理京華城等案，前台北市長柯文哲（中）1月2日晚間再遭法院裁定羈押禁見，3日凌晨他戴著手銬，在法警戒護下步上囚車。中央社記者鄭清元攝 114年1月3日

★環狀線403地震損害鑑定出爐 中華工程未按圖施工雙北求償19億

新北捷運環狀線受去年0403地震影響，9跨鋼箱梁位移，新北市政府1月3日公布第三方鑑定報告指出，中華工程公司未按核定施工圖施工，將與台北市政府共同向廠商求償新台幣19.27億元。中華工程回應，均按圖施工，將詳細檢視相關內容，釐清責任歸屬，求償事宜將依法律途徑力求妥善解決。

★林姿妙涉貪洗錢破壞公務員廉潔 一審判刑12年6月、依法停職

宜蘭縣長林姿妙涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪及洗錢防制法特殊洗錢罪，台灣宜蘭地方法院判處合併執行12年6個月。林姿妙受訪時說，台灣司法已被政治綁架，更多次強調自己沒有做壞事。依地方制度法規定，林姿妙即起停止縣長職務，停職期間不核給半數俸額，並由副縣長林茂盛代理縣長職務。

★高虹安涉貪停審 高院：立法院組織法部分有違憲疑慮

台灣高等法院1月2日表示，新竹市長高虹安於立委任內涉詐領助理費案，因有牴觸憲法疑慮，並危及民選公職人員身分穩定的民主憲政精神，將案件裁定停審，並向憲法法庭聲請釋憲。內政部說明，一審判決效力依然存在，依地方制度法規定，目前高虹安仍屬停職狀態，並未改變。

★就業服務法三讀修正 80歲以上長者聘僱外籍看護免巴氏量表

立法院去年12月31日三讀修正通過就業服務法部分條文修正，放寬巴氏量表申請外籍看護適用範圍，三讀條文明定，雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構專業評估。

★12強冠軍之路特展開幕 賴總統允諾讓台灣隊登500元紙鈔

世界12強棒球賽「冠軍之路特展」1月1日起在國立台灣博物館開展，中職透露，首日吸引超過3000人次進場，創下國立台灣博物館近60年來最高紀錄。總統賴清德在開幕記者會表示，球員用球技在國際詮釋台灣精神，允諾會推出12強500元紙鈔。

「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」1月1日在國立台灣博物館正式開幕，吸引不少民眾前往參觀，大廳擺放冠軍獎盃，氣勢磅礡。中央社記者徐肇昌攝 114年1月1日

★大安森林公園播映「愛情萬歲」影迷邊哭邊跨年 捷克媒體：全球最奇特慶祝方式

網友李思翰2023年發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」，以致敬電影「愛情萬歲」，2024年跨年夜再度舉辦活動，導演蔡明亮、金馬獎影后楊貴媚、演員李康生也出席。這場活動吸引捷克媒體報導，從網路發起的有趣活動成為人們釋放壓力的機會，「可能是全球最奇特的新年慶祝活動」。

電影「愛情萬歲」女主角楊貴媚（前右）12月31日跨年夜現身大安森林公園參與「在大安森林（公園）一邊哭一邊跨年」活動，與現場許多影迷邊哭邊跨年，觀影途中楊貴媚一度忍不住拭淚。中央社記者王騰毅攝 113年12月31日

★高科大考卷冒簡體字、教授名片標中國 校方不續聘2師

高雄科技大學爆出期末考卷通篇簡體字、教師名片印「中國台灣省」。教育部指出，簡體字出題「實屬不宜」，名片則已損及國家尊嚴，將列計行政缺失，作為扣減獎補助依據。高科大緊急開會確認下學期不續聘這2名教師。