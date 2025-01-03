高科大考卷冒簡體字、教授名片標中國 校方不續聘2師

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）高雄科技大學昨天爆出期末考卷通篇簡體字、教師名片印「中國台灣省」。教育部將列計行政缺失，作為扣減獎補助依據。高科大緊急召開會議，下學期不再續聘這2名教師。

高科大水產養殖系期末考卷通篇為簡體字，引發爭議，校方昨天表示，此系「動物組織學」無繁體中文教科書，授課老師一時不察，直接引用中國教科書內習題當成考卷。

高科大水產養殖系緊急召開會議，校方表示，已檢討考題適切性及考試公平性，因簡體字考卷事件，這名兼課教師已向系上表達下學期起不兼課，系教評也決議下學期不再續聘該師。

高科大指出，昨天已通知全校教師，提醒考試試卷出題，配合國家推動與維護正體字政策，中文部分應使用正體中文字作為試卷出題語言，以維護學生學習及公平評量的權益。

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此外，在校內兼課的化材系校友名片印有「通訊處：中國台灣省高雄市……」部分，校方原表態「名片為個人意願行為，尊重個人言論自由行為。」

校方後續聲明則指出，這名校友為化材系及環安系兼任教師，下學期均無排課，也會循校內程序確認不再續聘。高科大會以此案為戒，再次向專兼任教師宣導維護國家尊嚴的必要性，行為或文書應確保國家立場。（編輯：管中維）1140103