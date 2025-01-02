教部：考卷不宜用簡體 名片標中國將列高科大缺失

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（中央社記者陳至中台北2日電）高雄科技大學接連爆出期末考卷通篇簡體字、教師名片印「中國台灣省」等。教育部表示，簡體字出題「實屬不宜」，名片則已損及國家尊嚴，將列計行政缺失，作為扣減獎補助依據。

高科大遭爆出水產養殖系期末考卷通篇為簡體字。教育部今天晚間回應，大學課堂考試試卷應參考國家發展委員會所頒布的「政府文書格式參考規範」，使用標準字體，以簡體字出題「實屬不宜」。

高科大稍早的回應中指出，上述簡體字考卷是水產養殖系「動物組織學」期末考卷，因目前國內無相關繁體中文版教科書，授課老師是統整英文、中文等版本教材資料作為上課素材；但教師一時不察，直接引用中國教科書內練習試題作為考卷。

對此，教育部表示，直接使用他人教材內容，有侵犯著作權的疑慮。將發文要求學校查明是否有涉及抄襲、教師是否違反倫理，以及是否影響學生成績評量的公平性，並作適法處置。

另有網友PO出「化材系系友會會長陳俊六」在網路上的名片，頭銜包括高科大兼任副教授，通訊處標明為「中國台灣省高雄市」，同樣在網路引發不小的討論。

教育部表示，初步認定該名兼任教師名片印中國台灣省，「顯已有損我國國家尊嚴」，將列計行政缺失，並作為扣減學校相關獎補助款或招生名額的參據。

教育部將發函，要求高科大：「教職員名片應完整呈現我國之國名」，不允許有損及國家尊嚴的情形。（編輯：陳政偉）1140102