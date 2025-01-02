高科大考卷冒簡體字 校方：老師引用中國教科書不察

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）國立高雄科技大學水產養殖系期末考卷通篇為簡體字，引發爭議，校方表示，此系「動物組織學」無繁體中文教科書，授課老師一時不察，直接引用中國教科書內習題當成考卷。

一名高科大學生將簡體字期末考卷上傳至社群媒體Threads，貼文引發熱議；另有網友貼出校內「化學工程與材料工程系」兼任副教授陳俊六名片表示，名片上老師都說自己是中國台灣省了，還有什麼好意外。

高科大透過文字訊息回應，經查簡體字考卷是水產養殖系「動物組織學」期末考卷，目前國內無「動物組織學」繁體中文版教科書，授課老師是統整英文、中文及產業食物內容等版本的教材資料作為上課素材；但教師一時不察，直接引用中國教科書內練習試題作為考卷。

高科大表示，這門課程原授課教師正進行學期教授休假，因此外聘兼任教師授課，校方會再針對老師，包含外聘老師授課及評量方式檢視，並加強宣導。

高科大簡體字考卷在網路上討論熱烈，有網友也分享校內英文系試題，試卷中的「漢語語法錯誤」考題也全為簡體字；此名網友說，自己向老師反映後，老師僅回答「你就當成另一種語言就好了」，似乎顯得自己大驚小怪。

校方回應，網友分享的英文題目為校內「應英系」翻譯課上課教材，非考卷；翻譯牽涉多國語言互翻，包括可能面臨簡體中文的案例；校方尊重老師課程設計與規劃，但建議仍盡量以繁體中文為佳。

此外，有網友PO出「化材系系友會會長陳俊六」在網路上名片，名片上的頭銜除了化材系系友會會長外，也包括高科大兼任副教授等內容，名片中印有「通訊處：中國台灣省高雄市……」等字樣。

校方表示，針對校友自行印製名片，此舉屬個人意願行為，應持中立立場，尊重個人言論自由行為。（編輯：陳仁華）1140102