紅統教材進入校園 潘文忠：違反規定會查處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立委踢爆雙北及桃園市國小的課後活動使用簡體字教材，教育部長潘文忠31日表示，會了解，若違反規定會查處。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北31日電）有立委在2020年踢爆雙北及桃園市國小的課後活動使用簡體字教材，立委今天再度質疑，該教材廠商改名後借屍還魂，質疑教育部視而不見。教育部長潘文忠表示，會了解，若違反規定會查處。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

民進黨立委林楚茵質詢時表示，2020年5月民進黨立委范雲就踢爆過，販售國小課後活動教材的廠商力翰，提供雙北和桃園市的教材使用簡體字，內容也寫明台灣是中國的一部份，教育部當時允諾會徹查，但她最近接到家長陳情，指力翰借屍還魂，改名「拓思」，廠商在群組內提及，老師若有問題就聯絡力翰，她並比對力翰和拓思的教材，不管是照片或內容，都是一模一樣。

林楚茵說，拓思現在在雙北及桃園市，光是一學期就開了46班、服務近千位學童。不只簡體字問題，更嚴重的是該公司從講師培訓、教材內容，全都是從中國來，可以在中國獲得教材許可，一定得經過共產黨的授權，這些紅統教育進到台灣校園，從地方包圍中央。

林楚茵表示，3年前立委爆料，教育部說要查，3年後借屍還魂，還明目張膽，教育部是視而不見，還是有人協助開後門，這已經是嚴重的國安問題。

對於立委的質疑，行政院長陳建仁表示，按照立委提供的資料看來，確實是國安問題，會請教育部協同相關單位盡速了解。

不過，林楚茵也說，各地國中小主責單位是地方政府教育局，但教育部作為全國最高的教育單位，3年前說要查，卻沒有下文。

潘文忠表示，教育部在2020年有要求學校，聘用社團課後師資跟教材必須遵循相關規定，如果縣市政府發現有違反者，應該去禁止，若有違反，會列入一般統合視導跟補助的標準要求，教育部會去查處。（編輯：翟思嘉）1120331