陸委會：中共將強化操作兩手策略 推進交流統戰

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陸委會21日發布「中國大陸情勢報告」，中共將持續政軍威懾，也將透過兩岸交流各平台與人士促統促融、推進交流統戰。（中央社製圖）

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（中央社記者李雅雯台北21日電）陸委會今天發布「中國大陸情勢報告」，內容提及，中共將強化操作兩手策略，除了持續政軍威懾，也將透過兩岸交流各平台與人士促統促融、推進交流統戰。

陸委會21日發布中國大陸情勢報告，內容為2022年第4季至2023年近期中國大陸情勢。

報告提到，中共近期加大對台工作，中共政治局常委王滬寧、大陸國台辦主任宋濤及地方一把手會見台灣在野黨人士，稱在「九二共識」、反對「台獨」基礎上加強交往及交流合作。

宋濤藉弔唁星雲法師、會見台灣農漁業者、宗教團體等，推促恢復兩岸交流，陸方先前暫停台灣多項食品輸陸，後又稱部分企業完成註冊、恢復輸陸；促恢復小三通及兩岸直航航點。

報告強調，中共未來將強化操作兩手策略，除了持續政軍威懾，也將透過兩岸交流各平台與人士促統促融、推進交流統戰。

在中國大陸政經情勢評估上，中共20大後持續宣揚堅定擁護「兩個確立」、黨的領導；國務院、省級黨政一把手等高層陸續調整，地方人大、政協及民主黨派中央完成換屆，公布新任全國人大代表、政協委員，預備3月兩會換屆。

中國大陸2022年經濟成長率3%、CPI年增率2%；中央經濟工作會議定調2023年總基調為「穩中求進」，將恢復和擴大消費擺在優先位置，國際機構預測中國大陸2023年經濟成長率落在4.0%至5.7%間；COVID-19疫情和防控使地方財政債務問題湧現，地方醫保改革引發群體抗爭事件。

在對外關係上，「拜習會」後美中雙方高層互動，美中關係有緩和趨勢，近期卻因中共偵察氣球事件，美國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲訪中。中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今年2月中旬訪法、義、匈、俄，且出席慕尼黑安全會議等，顯示中共疫後積極推動外事活動，彰顯對外開放及試圖改善美歐對中圍堵。

報告指出，美國防部發布「2022年中國軍力報告」，關切解放軍擴增核武，加快軍隊機械化、信息化、智能化發展，以及中共可能對台採取「空中和海上封鎖」、「選擇有限武力或脅迫性行動」、「發動空中和飛彈戰役」、「全面入侵台灣」等4大軍事行動。（編輯：張淑伶）1120221