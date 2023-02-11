陸委會指對岸政治操作 弔唁星雲法師未申請卻稱受阻

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（中央社記者唐佩君台北11日電）陸委會官員今天表示，12位中國大陸國台辦及統戰部現職官員欲來台參與「星雲大師圓寂讚頌典禮」，未循既有機制申請在先，竟諉稱受台灣阻擋，明顯是政治操作。

中國大陸國台辦今表示，由國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省等方面組成的弔唁團，因「受阻」無法赴台，改於12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

國台辦指出，「由於民進黨當局阻擋」，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台。

陸委會官員今天對中央社表示，10日晚間接獲佛光山「轉達」有12位中國現職官員欲來台參加13日在佛光山舉辦的「星雲大師圓寂讚頌典禮」，而陸委會表達因團員具官員身分需申請入境，再加上因過去曾有民眾尾隨抗議中方官員事件，為安全考量，盼國台辦先聯繫陸委會，以利協助其在台行程順利進行，但國台辦及統戰部門等未循機制申請，並無所謂台灣政府阻擋不讓他們來的情事。

官員證實這12位官員中包括國台辦副主任龍明彪。對於中方未依機制申請在先，後竟將責任推給台灣政府，一連串的行徑非常明顯就是政治操作，對此感到遺憾。

陸委會10日晚間表示，已完成來台弔唁星雲法師的陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證核發。

至於中國前宗教事務局局長葉小文，考量其曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於民國98年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，主管機關基於維護社會安定與相關安全考量，申請入境案未予許可。（編輯：周慧盈）1120211