星雲法師圓寂 陸國家宗教事務局長發唁電

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（中央社記者呂佳蓉北京12日電）星雲法師5日圓寂，中國大陸國家宗教事務局長崔茂虎10日致唁電。當中並指，星雲法師以弘揚中國佛教為使命，「為台灣去除殖民化影響，恢復中國佛教文化傳統貢獻畢生力量」。

中國國家宗教事務局局長、中華宗教文化交流協會會長崔茂虎10日致唁電，指星雲法師身在台灣心繫兩岸，致力推動兩岸佛教友好交流，促進兩岸民眾心靈契合，為推動兩岸關係和平發展做出貢獻。

唁電提及，星雲法師多年輾轉奔走兩岸，成就兩岸民間交流盛事，如共同主辦第二屆世界佛教論壇，開創兩岸交流新模式；推動兩岸佛教界青年法師交流；向蘇州寒山寺迎請「兄弟和合鐘」，向世界展示「兩岸佛教同根同源」。

星雲法師圓寂，大陸方面包含中共中央台辦、國台辦主任宋濤與海協會長張志軍、中共江蘇省委書記信長星、中國佛教協會與大陸國家宗教事務局長崔茂虎均發了唁電。

今天下午，因未循既有機制申請而被否決赴台的大陸官員，將赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。（編輯：張淑伶）1120212