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星雲法師大仙寺火化 大批信眾夾道送別

2023/2/13 16:17（2/13 17:16 更新）
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佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，13日下午發引至台南白河大仙寺火化，大批信眾在車隊抵達時列隊送別。中央社記者楊思瑞攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，13日下午發引至台南白河大仙寺火化，大批信眾在車隊抵達時列隊送別。中央社記者楊思瑞攝 112年2月13日
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（中央社記者楊思瑞台南13日電）佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，今天在佛光山的圓寂讚頌典禮結束後，發引至台南白河大仙寺舉行荼毘（火化）大典，過程莊嚴，大批信眾列隊致意，警方動員協助交管維安。

佛光山車隊約在下午近2時抵達大仙寺，現場已有大批信眾列隊，台南市長黃偉哲等各界代表出席致意，台南白河警分局出動大批警力，於國道3號白河交流道至大仙寺的行車動線、及大仙寺會場協助交通疏導管制等維安工作。

大仙寺指出，星雲法師多年前就向弟子指示，圓寂後要到大仙寺火化，儀式會場布置、周邊動線及流程皆由佛光山規劃，過程莊嚴、隆重，儀式完成後，將由弟子接回安葬於佛光山萬壽園。

白河大仙寺位於關子嶺半山腰處，是著名佛教聖地及關子嶺風景區重要景點，大仙寺火化場與一般殯葬單位火化場不同，並非以商業營利為主，大多承接特殊人物個案，包括中台禪寺開山方丈惟覺老和尚、台南市淨宗學會極樂寺創辦人淨空法師等高僧辭世後，都發引到大仙寺火化。（編輯：郭諭儒）1120213

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，13日在佛光山的圓寂讚頌典禮結束後，發引至台南白河大仙寺火化，儀式會場布置莊嚴隆重。中央社記者楊思瑞攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，13日在佛光山的圓寂讚頌典禮結束後，發引至台南白河大仙寺火化，儀式會場布置莊嚴隆重。中央社記者楊思瑞攝 112年2月13日
#大仙寺
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