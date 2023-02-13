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星雲法師辭世蔡總統親頒褒揚令 逾萬信眾佛光山送別

2023/2/13 10:54（2/13 15:46 更新）
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佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，13日舉行圓寂讚頌典禮，典禮結束後，佛光山人員即移動星雲法師的坐龕巡山，場面肅穆哀戚。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，13日舉行圓寂讚頌典禮，典禮結束後，佛光山人員即移動星雲法師的坐龕巡山，場面肅穆哀戚。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月13日
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（中央社記者蔡孟妤、林巧璉高雄13日電）佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，今天舉行圓寂讚頌典禮，總統蔡英文、行政院長陳建仁等人前往致意，蔡總統並頒發褒揚令，表揚星雲法師一生的付出奉獻。

星雲法師

星雲法師小檔案

俗名：李國深
生日：1927年8月19日
出生地：中國江蘇

星雲法師幼年家貧，輟學，盧溝橋中日戰爭爆發，父親應於1938年間因戰火罹難，與母尋父，有緣於南京棲霞山禮志開上人披剃，實際祖庭為江蘇宜興大覺寺。

1947年畢業於焦山佛學院。之後應聘為白塔國民小學校長、《怒濤月刊》主編、南京華藏寺住持等。

1949年至台，擔任「台灣佛教講習會」教務主任及主編《人生雜誌》。1953年任宜蘭念佛會導師；1957年於台北創辦佛教文化服務處；1964年建設高雄壽山寺，創辦壽山佛學院。

1967年於高雄開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」之宗旨，致力推動「人間佛教」。

1976年《佛光學報》創刊。1988年成立「佛光山文教基金會」，舉辦學術會議、出版學術論文集、期刊等；1997年設立「佛光衛星電視台」（後更名為「人間衛視」）。2000年《人間福報》創刊，成為第一份由佛教界發行的日報。

資料來源：佛光山網站

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圓寂讚頌典禮今天上午在佛光山舉行，湧入數萬名信眾前往送星雲法師最後一程。蔡總統、陳建仁及高雄市長陳其邁、國民黨主席朱立倫、內政部長林右昌、前副總統呂秀蓮、前高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平等人也出席。

蔡總統並親自頒贈褒揚令，表揚星雲法師一生貢獻。陳其邁也頒發榮譽市民證書，感謝星雲法師長期為宗教、文化、教育及慈善等事業的奉獻及服務。朱立倫也頒發國民黨最高榮譽實踐一等獎章，向星雲法師致意。

佛光山開山宗長星雲法師辭世，佛光山13日舉行圓寂讚頌典禮，總統蔡英文（右）親自頒贈褒揚令，表揚星雲法師一生貢獻。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師辭世，佛光山13日舉行圓寂讚頌典禮，總統蔡英文（右）親自頒贈褒揚令，表揚星雲法師一生貢獻。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，13日舉行圓寂讚頌典禮，國民黨主席朱立倫（左2）出席，並頒發國民黨最高榮譽實踐一等獎章，向星雲法師致意。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，13日舉行圓寂讚頌典禮，國民黨主席朱立倫（左2）出席，並頒發國民黨最高榮譽實踐一等獎章，向星雲法師致意。中央社記者董俊志攝 112年2月13日

典禮上並舉行唱香讚、法眷向恩師頂禮九拜等儀式，最後移動星雲法師的坐龕巡山。典禮結束後，下午即至台南大仙寺荼毘（火葬），並將安葬於佛光山萬壽園。

佛光山今天一早湧入大批遊覽車，根據警方預估，約有3萬人到場向星雲法師致意。由於人數眾多，佛光山在大雄寶殿前廣場架設大螢幕轉播典禮過程，現場坐滿信眾跟著誦念佛號。在坐龕巡山時，沿途僧眾也紛紛下跪，雙手合十膜拜。

前往參加典禮的民眾李小姐說，今天特地請假來送星雲法師最後一程，雖然自己無法進入會場，但很感念星雲法師對社會的貢獻，也讓更多人可以親近佛法。每個人終將一死，但修行佛法讓人更能看透人世難題，更懂得付出。（編輯：黃世雅）1120213

影片來源：佛光山人間衛視
佛光山開山宗長星雲法師辭世，佛光山13日舉行圓寂讚頌典禮，會場布置莊嚴隆重。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師辭世，佛光山13日舉行圓寂讚頌典禮，會場布置莊嚴隆重。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
星雲法師圓寂讚頌典禮13日上午在佛光山舉行，現場湧入數萬名信眾，一同送星雲法師最後一程。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
星雲法師圓寂讚頌典禮13日上午在佛光山舉行，現場湧入數萬名信眾，一同送星雲法師最後一程。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，佛光山13日舉行圓寂讚頌典禮，法眷向恩師真身頂禮九拜，送星雲法師最後一程。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，佛光山13日舉行圓寂讚頌典禮，法眷向恩師真身頂禮九拜，送星雲法師最後一程。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，13日舉行圓寂讚頌典禮，典禮上並有唱香讚、法眷向恩師頂禮九拜等儀式，最後移動星雲法師的坐龕巡山。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，13日舉行圓寂讚頌典禮，典禮上並有唱香讚、法眷向恩師頂禮九拜等儀式，最後移動星雲法師的坐龕巡山。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師辭世，佛光山13日舉行圓寂讚頌典禮，各地信徒齊聚，送星雲法師最後一程。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師辭世，佛光山13日舉行圓寂讚頌典禮，各地信徒齊聚，送星雲法師最後一程。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師辭世，佛光山13日舉行圓寂讚頌典禮，信眾們集結在大雄寶殿前頌經弔唁，送星雲法師最後一程。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
佛光山開山宗長星雲法師辭世，佛光山13日舉行圓寂讚頌典禮，信眾們集結在大雄寶殿前頌經弔唁，送星雲法師最後一程。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
星雲法師圓寂讚頌典禮13日上午在佛光山舉行，儀式結束後移動星雲法師的坐龕巡山，沿途信徒跪地雙手合十為星雲法師送行。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
星雲法師圓寂讚頌典禮13日上午在佛光山舉行，儀式結束後移動星雲法師的坐龕巡山，沿途信徒跪地雙手合十為星雲法師送行。中央社記者董俊志攝 112年2月13日
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