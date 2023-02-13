星雲法師辭世蔡總統親頒褒揚令 逾萬信眾佛光山送別
（中央社記者蔡孟妤、林巧璉高雄13日電）佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，今天舉行圓寂讚頌典禮，總統蔡英文、行政院長陳建仁等人前往致意，蔡總統並頒發褒揚令，表揚星雲法師一生的付出奉獻。
星雲法師小檔案
俗名：李國深
生日：1927年8月19日
出生地：中國江蘇
星雲法師幼年家貧，輟學，盧溝橋中日戰爭爆發，父親應於1938年間因戰火罹難，與母尋父，有緣於南京棲霞山禮志開上人披剃，實際祖庭為江蘇宜興大覺寺。
1947年畢業於焦山佛學院。之後應聘為白塔國民小學校長、《怒濤月刊》主編、南京華藏寺住持等。
1949年至台，擔任「台灣佛教講習會」教務主任及主編《人生雜誌》。1953年任宜蘭念佛會導師；1957年於台北創辦佛教文化服務處；1964年建設高雄壽山寺，創辦壽山佛學院。
1967年於高雄開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」之宗旨，致力推動「人間佛教」。
1976年《佛光學報》創刊。1988年成立「佛光山文教基金會」，舉辦學術會議、出版學術論文集、期刊等；1997年設立「佛光衛星電視台」（後更名為「人間衛視」）。2000年《人間福報》創刊，成為第一份由佛教界發行的日報。
資料來源：佛光山網站
蔡總統並親自頒贈褒揚令，表揚星雲法師一生貢獻。陳其邁也頒發榮譽市民證書，感謝星雲法師長期為宗教、文化、教育及慈善等事業的奉獻及服務。朱立倫也頒發國民黨最高榮譽實踐一等獎章，向星雲法師致意。
典禮上並舉行唱香讚、法眷向恩師頂禮九拜等儀式，最後移動星雲法師的坐龕巡山。典禮結束後，下午即至台南大仙寺荼毘（火葬），並將安葬於佛光山萬壽園。
佛光山今天一早湧入大批遊覽車，根據警方預估，約有3萬人到場向星雲法師致意。由於人數眾多，佛光山在大雄寶殿前廣場架設大螢幕轉播典禮過程，現場坐滿信眾跟著誦念佛號。在坐龕巡山時，沿途僧眾也紛紛下跪，雙手合十膜拜。
前往參加典禮的民眾李小姐說，今天特地請假來送星雲法師最後一程，雖然自己無法進入會場，但很感念星雲法師對社會的貢獻，也讓更多人可以親近佛法。每個人終將一死，但修行佛法讓人更能看透人世難題，更懂得付出。（編輯：黃世雅）1120213
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