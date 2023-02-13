更多編輯台推薦新聞：
台灣搜救犬Sato馳援土耳其 「救人決心堅定」曾獲審查員盛讚
政治

台灣搜救犬Sato馳援土耳其 「救人決心堅定」曾獲審查員盛讚

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周志浩接任衛福部次長 莊人祥掌疾管署
首頁 / 兩岸
星雲法師圓寂
新聞專題
星雲法師圓寂2/23
首頁 / 兩岸

星雲圓寂讚頌 陸委會：91名陸港人士來台參加

2023/2/13 21:18（2/13 21:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北13日電）佛光山今天舉行星雲法師圓寂讚頌典禮。陸委會晚間表示，共計91名陸、港人士來台參加；陸方國台辦拒循既有機制聯繫，導致未能辦理12位具官方身分人員來台入境許可作業。

中國大陸國台辦副主任龍明彪和其他等現任官員，由於未循既有管道聯繫申請，未能辦理相關入境作業；前中國大陸宗教事務局長葉小文申請來台，考量其曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由等爭議，其申請入境案未被予以許可。

陸委會13日晚間表示，星雲法師5日圓寂，陸委會協同主管機關8日召開專案會議，在符合現行法規條件下，從寬、從速辦理相關個案入境證申請與核發作業，發出124名陸、港人士入出境許可證核發作業。

陸委會強調，陸方應遵循雙方先前共同建置兩岸事務部門人員往來聯繫機制；國台辦拒循該機制事先溝通，導致未能依相關程序辦理12位具官方身分人員來台入境許可作業；陸方後以「團進團出」理由，要求已獲發證24名宗教人士亦不得來台。

陸委會指出，陸方利用兩岸人民共同尊崇星雲法師圓寂讚頌典禮機會，刻意進行政治操作，無法得到兩岸人民認同，對此表達遺憾。推動疫後健康有序兩岸交流是政府既定政策，希望陸方尊重既有人員往來聯繫溝通機制，以務實開放態度推動兩岸交流。（編輯：邱國強）1120213

#陸委會
#國台辦
#龍明彪
龍明彪
陸委會指對岸政治操作 弔唁星雲法師未申請卻稱受阻宋楚瑜赴陸 稱兩岸關係籌碼應在兩岸中國人手中
葉小文
遭否決來台 龍明彪葉小文赴江蘇弔唁星雲法師葉小文人權紀錄差 律師團：應先向受迫害者謝罪
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
星雲法師大仙寺火化 大批信眾夾道送別