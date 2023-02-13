星雲圓寂讚頌 陸委會：91名陸港人士來台參加

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（中央社記者李雅雯台北13日電）佛光山今天舉行星雲法師圓寂讚頌典禮。陸委會晚間表示，共計91名陸、港人士來台參加；陸方國台辦拒循既有機制聯繫，導致未能辦理12位具官方身分人員來台入境許可作業。

中國大陸國台辦副主任龍明彪和其他等現任官員，由於未循既有管道聯繫申請，未能辦理相關入境作業；前中國大陸宗教事務局長葉小文申請來台，考量其曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由等爭議，其申請入境案未被予以許可。

陸委會13日晚間表示，星雲法師5日圓寂，陸委會協同主管機關8日召開專案會議，在符合現行法規條件下，從寬、從速辦理相關個案入境證申請與核發作業，發出124名陸、港人士入出境許可證核發作業。

陸委會強調，陸方應遵循雙方先前共同建置兩岸事務部門人員往來聯繫機制；國台辦拒循該機制事先溝通，導致未能依相關程序辦理12位具官方身分人員來台入境許可作業；陸方後以「團進團出」理由，要求已獲發證24名宗教人士亦不得來台。

陸委會指出，陸方利用兩岸人民共同尊崇星雲法師圓寂讚頌典禮機會，刻意進行政治操作，無法得到兩岸人民認同，對此表達遺憾。推動疫後健康有序兩岸交流是政府既定政策，希望陸方尊重既有人員往來聯繫溝通機制，以務實開放態度推動兩岸交流。（編輯：邱國強）1120213