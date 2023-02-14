整理星雲法師遺骨 佛光山證實有舍利子

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）佛光山開山宗長星雲法師生前曾說「我沒有舍利子。」不過佛光山今天證實，昨天荼毘（火化）後，星雲法師仍燒出舍利子。

星雲法師5日辭世，昨天在佛光山的圓寂讚頌典禮結束後，發引至台南白河大仙寺舉行荼毘大典，儀式完成後，由弟子接回安奉於佛光山萬壽園。

佛光山今天新聞稿表示，星雲法師生前說過「我沒有舍利子。」但昨天在荼毘儀式經過3個多小時後，弟子們在整理靈骨時，發現有許多清淨的圓形結晶舍利子。

佛光山指出，所謂舍利，是梵語的遺骨之意，如佛骨、佛牙、佛頂骨舍利、佛指舍利等。按佛教觀念來說，舍利是日積月累長年修持的成果。

對於星雲法師曾說自己沒有舍利子，佛光山表示，那是星雲法師希望世人對佛法的認知應回到根本。除了遺骨舍利，星雲法師一生的行誼、法語開示、文字著作，都是他的法身舍利，若能閱讀後，提升自我道德修養，身體力行，才是真正平安幸福的解脫道。（編輯：黃世雅）1120214

佛光山14日表示，星雲法師舍利子色澤多為淨白，還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶舍利子。（佛光山提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月14日