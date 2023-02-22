陸稱弔唁星雲受阻 陸委會：來台應尊重規範和機制

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（中央社記者李雅雯台北22日電）中國大陸國台辦今天表示，星雲法師弔唁團赴台受阻；陸委會回應，歡迎陸方人員來台進行健康有序交流，陸方相關人士來台應尊重規範及兩岸既有聯繫機制。

陸委會22日晚間表示，政府歡迎陸方人員來台進行健康有序兩岸交流活動，再次重申，陸方相關人士來台應尊重我方規範及兩岸既有聯繫機制。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會上表示，弔唁星雲法師大陸代表團此次準備赴台，在佛光山協助下，「循正常途徑」統一辦理赴台手續，提交人員名單、行程和相關申請表。

朱鳳蓮聲稱，陸委會卻「節外生枝」，無端提出「希望國台辦能夠先循既有聯繫機制聯繫陸委會」的要求，蓄意製造障礙。她點名自由時報，直指「民進黨當局」與「這家台獨媒體」上演雙簧，造謠成員捏造身分。

陸委會說明，由於時效緊迫，為協助相關陸方人員如期來台，先依邀請單位所提陸方人員名單啟動程序，送中央流行疫情指揮中心專案審查；應備身分證明文件後補。依邀請單位所提供陸方人員名單，劉流任職單位為「江蘇省人民政府台灣事務辦公室」，向移民署補送申請資料時，其職稱為揚州市副市長。

陸委會在10日新聞稿中提到，部分中國大陸台辦、統戰部門現職官員申請來台參加星雲法師圓寂讚頌典禮，陸委會與國台辦有業務溝通聯繫機制，國台辦應循既有聯繫機制先行聯繫陸委會；惟陸委會未收到陸方任何訊息。（編輯：邱國強）1120222