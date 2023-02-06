星雲法師辭世 佛光山將朝多元方向推展人間佛教

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（中央社記者曾以寧、李卉婷、蔡孟妤高雄6日電）佛光山開山宗長星雲法師昨天辭世，享耆壽97歲。常務副住持慧傳法師指出，依星雲法師囑咐，佛光山將朝教育、文化、資訊等方向推展，讓大眾認識人間佛教。

慧傳法師上午在佛光山雲居樓前接受媒體聯訪，說明 星雲法師 星雲法師小檔案 俗名：李國深

生日：1927年8月19日

出生地：中國江蘇 星雲法師幼年家貧，輟學，盧溝橋中日戰爭爆發，父親應於1938年間因戰火罹難，與母尋父，有緣於南京棲霞山禮志開上人披剃，實際祖庭為江蘇宜興大覺寺。 1947年畢業於焦山佛學院。之後應聘為白塔國民小學校長、《怒濤月刊》主編、南京華藏寺住持等。 1949年至台，擔任「台灣佛教講習會」教務主任及主編《人生雜誌》。1953年任宜蘭念佛會導師；1957年於台北創辦佛教文化服務處；1964年建設高雄壽山寺，創辦壽山佛學院。 1967年於高雄開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」之宗旨，致力推動「人間佛教」。 1976年《佛光學報》創刊。1988年成立「佛光山文教基金會」，舉辦學術會議、出版學術論文集、期刊等；1997年設立「佛光衛星電視台」（後更名為「人間衛視」）。2000年《人間福報》創刊，成為第一份由佛教界發行的日報。 資料來源：佛光山網站 看更多 關閉 辭世消息，並指出星雲法師生前在「貧僧有話要說」一書中，文章「真誠的告白」就是星雲大師的遺囑。

他說，2016年佛光山開山50週年時，星雲法師就曾召集弟子探討佛光山的下個50年，將來要朝教育、文化、學術、藝術、體育、資訊、音樂等方向推展，突破統模式，還要擴大參與，讓社會大眾認識人間佛教，推動做好事、說好話、存好心，給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便，造就自心和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧、世界和平的社會。

現場媒體詢問，星雲法師關心政治，是否也鼓勵弟子關心。慧傳法師說明，「政治」是眾人之事，星雲法師關心社會，除在1991年2月3日創立佛光會，最近推動環保議題，也是社會議題、眾人之事。

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。佛光山雲居樓6日開放信眾弔唁，場面莊嚴肅穆。中央社記者董俊志攝 112年2月6日

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。佛光山6日上午在雲居樓開放弔唁，大批信眾排隊等候入場追思。中央社記者董俊志攝 112年2月6日

針對星雲法師圓寂前身體情況，慧傳法師回答，每個人都有生老病死，但是星雲法師說明為「老病死生」，人死了之後還會生、生了以後也會死，生生不息、循環不已，也說自己「沒有病，只是不方便而已 」。

慧傳法師說，弟子探望時，星雲法師都能認得出來，且圓寂時面色安詳，在眾弟子唸佛聲中安詳入睡，就像在睡覺一樣，也告訴大家「要放下自在」，更告訴眾人，來世還要做和尚，在生死輪迴當中，是自由自在的、沒有任何罣礙。

星雲法師在「真誠的告白」一文中寫道，自己以貧窮為職志，佛光會永遠為佛光山教團所屬，且已推行民主制度，今後佛光山和佛光會的領導人，都按照常住的循序，不要有所爭論；人間佛教的事業，如辦大學、電台、報紙、編輯出版、養老育幼等，凡有利於社會公共事業的，都應該交由教團擔當。

星雲法師並在文中指出，自己沒有舍利子，人生最後各種繁文縟節一概全免。「如果大家心中有人間佛教、時時奉行，就是對我最好的懷念，也是我所衷心期盼。」（編輯：陳清芳）1120206

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師（中）40歲時，在高雄大樹開創佛光山，56年來建設莊嚴的人間淨土，於5日辭世，享耆壽97歲。（佛光山提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月6日