弔唁星雲法師 陳其邁：他是高雄的榮耀

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄6日電）佛光山開山宗長星雲法師昨天辭世，高雄市長陳其邁今天上午前往弔唁時表示，過去在面對困難或有疑惑時，常向星雲法師請益；星雲法師聞聲救苦，獲普世敬重，可說是高雄的榮耀。

陳其邁上午率市府多名局處首長前往佛光山弔唁，並接受媒體聯訪。陳其邁說，星雲法師1967年來佛光山開山後，提倡人間佛教，更是聞聲救苦，在弘揚佛法、文化、教育跟慈善事業等領域都獲得普世敬重，可說是高雄的榮耀。

陳其邁說，昨天接到寺方通知，聽到不幸的消息，非常不捨，但很感謝醫院對星雲法師的照顧。他已指示秘書長郭添貴成立專案小組，全力協助相關喪葬事宜。

陳其邁並指，星雲法師非常慈祥，生病期間也一直勉勵大家，其精神將像明燈一樣，指引大家了解佛法。他還說，擔任公職期間，受教於星雲法師很多，尤其在面對困難或有疑惑時，常向法師請益，很感謝法師對他個人及高雄的幫助。

星雲法師昨天辭世，佛光山住持心保和尚今天清晨5時許，在大雄寶殿集結全山僧信，難掩悲痛宣布：「師父上人已經化世圓滿，安祥圓寂。」接著在佛光山傳燈樓舉行星雲法師封龕典禮。

僧信眾在清晨列隊跪接，整齊莊嚴的隊伍一路從傳燈樓綿延至佛光山雲居樓，由佛光山住持心保和尚、退居和尚心定和尚、心培和尚擔任主法和尚，為星雲法師進行封龕及起龕移靈，場面肅穆莊嚴。

佛光山表示，今天起在雲居樓一連7天，每天早上9時到下午5時開放信眾追思緬懷，並安排眾弟子24小時輪流守靈；此外，圓寂讚頌典禮預定2月13日上午9時於佛光山雲居樓舉行。（編輯：謝雅竹）1120206