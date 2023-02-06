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星雲法師辭世 陳其邁：全力協助治喪事宜

2023/2/6 10:49（2/6 11:21 更新）
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佛光山開山宗長星雲法師（右）5日辭世，高雄市長陳其邁（左）6日表示，聽聞消息，心中萬般不捨，深感哀悼；市府已成立專案小組，全力協助治喪事宜。圖為陳其邁昔日與星雲大師請益並合影留念。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月6日
佛光山開山宗長星雲法師（右）5日辭世，高雄市長陳其邁（左）6日表示，聽聞消息，心中萬般不捨，深感哀悼；市府已成立專案小組，全力協助治喪事宜。圖為陳其邁昔日與星雲大師請益並合影留念。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月6日
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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄6日電）佛光山開山宗長星雲法師昨天辭世，高雄市長陳其邁今天表示，聽聞消息，心中萬般不捨，深感哀悼；市府已成立專案小組，由秘書長郭添貴擔任召集人，全力協助治喪事宜。

陳其邁今天上午在臉書（Facebook）發文表示，佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲法師捨報圓寂，聽聞消息，心中萬般不捨，深感哀悼。市府已成立專案小組，配合治喪相關工作，由秘書長郭添貴擔任召集人，全力協助治喪事宜。

陳其邁表示，星雲法師一手創立佛光山、也是國際佛光會的創辦人，在法師畢生努力下，1967年在高雄大樹鄉麻竹園開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」四大宗旨。

陳其邁說，星雲法師不僅是高雄的榮耀，更是眾生內心敬重的長輩，總在眾生面臨苦難時，聞聲救苦、照拂眾生。過去與星雲法師請益，除了持續關心他的身體狀況，更感念星雲法師關心社會，以圓融的慈悲與智慧點撥。

陳其邁並指出，星雲法師一生致力於弘揚人間佛教，安定人心、提升社會正面力量，且在佛教、文教、公益慈善皆不遺餘力，讓社會更加祥和。再次深切哀悼，感念法師對佛教、對台灣、對眾生的貢獻，祈願法師續佛慧命、乘願再來。

另外，高雄市議長康裕成也對此發文表示哀悼，康裕成說，星雲法師以宗教力量撫慰人心，為推動祥和社會，殫心竭慮，成為安定台灣社會的重要力量。星雲法師圓滿諸德，乘風歸去，留下對佛教、對社會的貢獻，也令人間永遠緬懷。

佛光山今天在官網發布訃聞表示，星雲法師昨天在念佛聲中，於佛光山辭世，即日起，佛光山暫停對外任何活動，並於每日上午9時至下午5時開放弔唁，請有緣者至佛光山雲居樓追思緬懷。

前來弔唁的信眾王滿嬌說，昨天從台北來高雄看燈會，正好看到星雲法師辭世的新聞，決定今天到佛光山弔唁，星雲法師是值得尊崇的人，這一生相當圓滿。此外，前高雄縣長楊秋興上午也前往弔唁，陳其邁則於上午11時到場追思。（編輯：謝雅竹）1120206

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