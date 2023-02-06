星雲辭世朝野致哀 陳建仁：慈悲喜捨深感敬佩

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（中央社記者陳俊華、郭建伸、楊思瑞台北6日電）星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。行政院長陳建仁今天說，對於星雲法師創辦國際佛光會，慈悲喜捨、服務奉獻，深感敬佩與感恩。

星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。星雲法師出生於中國江蘇，1949年遷居台灣，1967年開創佛光山，以多角化經營致力推動「人間佛教」。佛光山今天在官網發布訃聞表示，星雲法師昨天在念佛聲中，於佛光山辭世，擇於13日上午9時在佛光山雲居樓舉行圓寂頌讚典禮。

陳建仁上午在臉書發文表示，佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲法師在昨天圓寂，他致上悼念之意，對於星雲法師創辦國際佛光會，慈悲喜捨、服務奉獻，他深感敬佩與感恩。相信這些人道救援的善行義舉，也必會繼續發揚光大。

陳建仁上午出席台南玉井農產加工及冷鏈物流中心工程動土典禮，接受媒體聯訪表示，星雲法師是他很尊重的佛教界領袖，國際佛光會做了很多人道救援工作，全世界都看得到，相信星雲法師一定會保佑國際佛光會未來在人道救援工作上繼續發光發熱，讓全世界看到台灣之光，台灣的慈悲與善良。

陳建仁說，如果時間許可，一定會參加13日在佛光山舉行的圓寂讚頌典禮。

監察院長陳菊在臉書發文表示，星雲法師一生致力打造人間佛國，追求與推展社會和諧與世界和平。如今星雲法師一生圓滿，祈願星雲法師乘願歸來，繼續弘揚佛家悲憫利益眾生平等。

星雲法師曾擔任國民黨黨務顧問、中央評議委員，國民黨也表達哀悼與敬意，感謝星雲法師一生致力弘揚人間佛教，帶給人們三好四給精神，相信星雲法師的慈悲奉獻將永存於世人心中，祈願大師乘願再來，廣利眾生。

台灣民眾黨主席柯文哲今天在臉書放上他與星雲法師合照，柯文哲指出，星雲法師一生致力推動人生佛教，並以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會，以共修淨化人心。

柯文哲指出，1970年開始，星雲法師成立育幼院、佛光精舍、慈悲基金會，也開辦老人公寓，一手創辦佛光山，制定規章制度，更將佛教現代化，一生弘法，影響無數人。

柯文哲表示，1月26日大年初五他才前往佛光山的南台別院，這裡為落實星雲法師「寺院學校化與藝文化」的理念；當日雖未親見星雲法師，仍記得以前多次聽星雲法師暢談如何活出自我及抵抗逆境。

柯文哲表示，星雲法師雖圓寂，以後無法再親身聆聽說法，但言行將永留心中。（編輯：郭無患）1120206