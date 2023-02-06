星雲法師辭世 證嚴致唁文盼佛光不滅
（中央社記者張雄風台北6日電）星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。慈濟基金會證嚴法師今天發布致唁文，細數星雲法師功績，並感念他在花蓮慈濟醫院第一次動土典禮時的虔心祝福，盼其佛光長明不滅，照耀於後世。
星雲法師小檔案
俗名：李國深
生日：1927年8月19日
出生地：中國江蘇
星雲法師幼年家貧，輟學，盧溝橋中日戰爭爆發，父親應於1938年間因戰火罹難，與母尋父，有緣於南京棲霞山禮志開上人披剃，實際祖庭為江蘇宜興大覺寺。
1947年畢業於焦山佛學院。之後應聘為白塔國民小學校長、《怒濤月刊》主編、南京華藏寺住持等。
1949年至台，擔任「台灣佛教講習會」教務主任及主編《人生雜誌》。1953年任宜蘭念佛會導師；1957年於台北創辦佛教文化服務處；1964年建設高雄壽山寺，創辦壽山佛學院。
1967年於高雄開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」之宗旨，致力推動「人間佛教」。
1976年《佛光學報》創刊。1988年成立「佛光山文教基金會」，舉辦學術會議、出版學術論文集、期刊等；1997年設立「佛光衛星電視台」（後更名為「人間衛視」）。2000年《人間福報》創刊，成為第一份由佛教界發行的日報。
資料來源：佛光山網站
慈濟基金會今天於官方網站特地換上星雲法師的剪影，並寫下「佛光山創辦人星雲大師捨報圓寂」，表達對其尊崇與悼念。
慈濟基金會晚間發布「悼念星雲大師圓寂致唁文」，證嚴法師在文中細數星雲法師弘揚人間佛教，全球創建300餘所寺院，並創辦學校、成立媒體及基金會，更有4000餘萬字的佛法著作。
證嚴法師提到，猶記1983年，於花蓮國福里舉行慈濟醫院第一次動土典禮，星雲法師應邀前來，並虔心祝福這座匯聚無數善心人士的醫院得以儘早完工啟業，嘉惠病苦眾生；星雲大師對慈濟的愛護勉勵，銘感於心。
證嚴法師表示，感佩星雲法師一生秉持佛陀教法，以出世之心行入世志業的精神，堪為典範；深信法師的智慧佛光，將長明不滅，照耀於後世，為世間帶來光明，為迷茫眾生指引方向，度化人心，續佛慧命。（編輯：管中維）1120206
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