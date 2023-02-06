星雲法師辭世 證嚴致唁文盼佛光不滅

星雲法師小檔案

俗名：李國深

生日：1927年8月19日

出生地：中國江蘇

星雲法師幼年家貧，輟學，盧溝橋中日戰爭爆發，父親應於1938年間因戰火罹難，與母尋父，有緣於南京棲霞山禮志開上人披剃，實際祖庭為江蘇宜興大覺寺。

1947年畢業於焦山佛學院。之後應聘為白塔國民小學校長、《怒濤月刊》主編、南京華藏寺住持等。

1949年至台，擔任「台灣佛教講習會」教務主任及主編《人生雜誌》。1953年任宜蘭念佛會導師；1957年於台北創辦佛教文化服務處；1964年建設高雄壽山寺，創辦壽山佛學院。

1967年於高雄開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」之宗旨，致力推動「人間佛教」。

1976年《佛光學報》創刊。1988年成立「佛光山文教基金會」，舉辦學術會議、出版學術論文集、期刊等；1997年設立「佛光衛星電視台」（後更名為「人間衛視」）。2000年《人間福報》創刊，成為第一份由佛教界發行的日報。

資料來源：佛光山網站