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謝長廷：星雲法師宗教人物典範 弘揚佛法貢獻大

2023/2/6 22:28（2/6 22:46 更新）
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星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。駐日代表謝長廷（圖）6日表示，星雲大師是宗教人物的典範，對佛教弘法的國際化和制度化貢獻大。他自己曾受星雲大師啟發。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月6日
星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。駐日代表謝長廷（圖）6日表示，星雲大師是宗教人物的典範，對佛教弘法的國際化和制度化貢獻大。他自己曾受星雲大師啟發。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月6日
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（中央社記者楊明珠東京6日專電）星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。駐日代表謝長廷今天表示，星雲大師是宗教人物的典範，對佛教弘法的國際化和制度化貢獻大。他說，從政過程遇挫折，曾受星雲大師啟發。

謝長廷在駐日代表處對駐日的台媒表示，星雲大師辭世，佛教用語是圓寂，駐世97年。以佛教來看，是往生淨土。雖說生命不滅，但對諸多弟子和追隨者來說，再也無法瞻仰其風采，聆聽教誨，還是難忍傷悲。

他說，星雲大師創立國際佛光會，倡導人間佛教，對佛教弘法的國際化和制度化貢獻大。佛光山道場遍布5大洲，非常國際化。星雲大師倡導人間佛教，深入民間、本土化，對佛教的傳承、接班住持的產生等都很有制度，如今任務告一段落往生淨土，祈願星雲大師可以乘願再來。

謝長廷昨天受邀造訪日本群馬縣伊勢崎市，參加日台交流音樂演奏會。昨天上午前往佛光山位於該縣的日本總本山「法水寺」，由法水寺開山住持滿潤法師導覽，未料晚間驚聞星雲大師辭世。

謝長廷今天說，由一片荒山變成一座法水寺（位於群馬縣澀川市），而且非常有制度，讓他大為欽佩。當地的人一開始是排拒法水寺的興建，當時有很多謠言，說什麼中國廟宇金光閃閃的。如今，他到當地聽到的肯定聲多於批評聲。而且，法水寺還帶來觀光客，可看到有年輕人到此打卡，還有人拍婚照。

他表示，過去擔任高雄市長期間，常有機會聆聽星雲大師開示和指導。星雲大師邀他參加活動，他幾度上山；高雄市邀各宗教一同祈福或祈求和平的活動等，星雲大師也都親自出席。

謝長廷說：「我在從政時，有些不順，甚至被汙衊，譬如說高捷案等，星雲大師有提出很多看法。我認為星雲大師是一個宗教人物的典範，不會人云亦云。」

言及曾與陳水扁發生所謂「長扁之爭」，謝長廷說曾受到星雲大師很多啟示。尤其是星雲大師說的「老二哲學」。他認為，星雲大師的「老二哲學」是在講如何協助最強的人，「成功不必在我」，由最強的人去完成好的夢想或理想。（編輯：馮昭）1120206

駐日代表謝長廷（前排左4）5日上午造訪佛光山位於日本群馬縣的法水寺，由住持滿潤法師（中）導覽，對該寺的制度化大為欽佩。謝長廷5日晚間驚聞星雲法師辭世。（謝長廷提供）中央社記者楊明珠東京傳真 112年2月6日
駐日代表謝長廷（前排左4）5日上午造訪佛光山位於日本群馬縣的法水寺，由住持滿潤法師（中）導覽，對該寺的制度化大為欽佩。謝長廷5日晚間驚聞星雲法師辭世。（謝長廷提供）中央社記者楊明珠東京傳真 112年2月6日
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