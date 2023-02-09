弔唁星雲法師 陸委會：中國官員可循既有管道聯繫

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（中央社記者李雅雯台北9日電）星雲法師5日辭世，佛光山將於13日舉行圓寂頌讚典禮。陸委會今天表示，中國大陸現職官員若欲來台弔唁星雲大師，必須循國台辦、陸委會有關雙方人員往來既有聯繫機制處理。

大陸委員會9日下午舉行例行記者會，陸委會發言人邱垂正於會中作上述表示。

邱垂正說，星雲大師是廣受世人尊重的宗教領袖，終生奉獻於佛教、宏揚教育，長期致力於文化、教育、慈善事業的推動，對於台灣社會以及兩岸貢獻良多。「希望陸方在此時刻，能夠與台灣民眾共同緬懷大師風範，勿再政治操作，以免引起台灣民眾的反感」。

他指出，目前陸方人士來台從事宗教交流仍需要以專案方式申請入境，對於佛光山舉辦星雲大師圓寂讚頌典禮擬邀請中國大陸人士來台弔唁，陸委會將會同主管機關全力提供必要協助。

邱垂正說，倘若有中國大陸現職官員欲來台弔唁星雲大師，必須請陸方循著國台辦與陸委會有關雙方人員往來既有聯繫機制，先聯繫陸委會就相關事宜進行照會與商討，以利後續處理。（編輯：楊昇儒）1120209