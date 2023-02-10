緬懷創辦人星雲法師 南華大學籌劃紀念活動

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南華大學曾於106年9月在佛光山舉辦「106學年度南華共識營」，星雲法師（後中）贈五幅一筆字勉勵祝福。南華大學將規劃一系列緬懷大師的紀念活動。（南華大學提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月10日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）南華大學緬懷創辦人星雲法師籌劃紀念活動，將在校內舉辦「緬懷大師墨寶特展、星雲大師主題書展」，製作「星雲大師與南華」紀念影片，感念星雲法師付出與貢獻。

南華大學今天發布新聞稿表示，佛光山開山宗長、南華大學創辦人暨董事長星雲法師於2月5日圓寂，當天遠在越南進行海外招生行程的南華大學校長林聰明也錄製感念星雲法師的影片並於2月8日發出文章緬懷，預計明天返國即回佛光山弔唁。

南華大學說，學校著手規劃一系列緬懷大師的紀念活動，包括製作「星雲大師與南華」及「星雲大師體育弘法在南華」的紀念影片。圖書館也規劃「星雲大師主題書展」；藝文中心與生命教育中心也將共同舉辦「緬懷大師墨寶特展」。

此外，更廣邀教職員生發心書寫緬懷大師的文稿，往後會彙整編輯出刊；透過一系列的紀念活動，除了讓師生感恩星雲法師外，也向他致敬與學習。

林聰明表示，星雲法師一生弘揚人間佛教貢獻無可限量，其辦教育的精神和信念更是令人欽佩，非常感念星雲法師發起「百萬人興學」，才有今日的南華大學，迄今集結超過百萬人的力量護持辦學。

林聰明指出，13日上午9時佛光山舉行「星雲大師圓寂讚頌典禮」，將與南華大學教職員生出席典禮，祈願大師早日乘願再來，廣利眾生。（編輯：謝雅竹）1120210