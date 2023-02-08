星雲法師辭世 藍籲開放陸籍信眾來台弔唁

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佛光山開山宗長星雲法師辭世。國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左2）、書記長謝衣鳯（右2）、立委費鴻泰（左）、王鴻薇（右）8日舉行「向星雲大師致敬－蔡政府應准許大陸人士來台弔唁」記者會，眾人會前低頭默哀。中央社記者吳家昇攝 112年2月8日

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（中央社記者王承中、王揚宇台北8日電）星雲法師5日辭世，佛光山13日將舉行圓寂頌讚典禮。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，呼籲蔡政府以人道主義及宗教交流考量，儘速專案開放大陸人士來台弔唁。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，相信相關部門會給予最大的協助，請不用擔心。

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，享耆壽97歲，佛光山6日開放信眾弔唁，13日上午9時將在佛光山雲居樓舉行圓寂頌讚典禮。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯，以及國民黨立委費鴻泰、王鴻薇等人，今天在立法院國民黨團記者會召開「向星雲大師致敬-蔡政府應准許大陸人士來台弔唁」記者會。

費鴻泰指出，他昨天與台北市長蔣萬安一同前往佛光山台北道場弔唁星雲法師，聽聞道場住持提到，星雲大師在中國大陸還有些家人及信眾，都很想台送星雲法師最後一程。總統蔡英文近期與台商會面，都說兩岸要交流，這是很好的契機，希望能用專案的方式，讓星雲法師在陸的家人及信眾能來台弔唁。

曾銘宗表示，2018年陸委會曾以專案許可方式讓前海協會長陳雲林來台弔唁已故前海基會董事長江丙坤，國民黨團呼籲，請蔡政府落實蔡總統「疫後兩岸人民恢復健康有序交流」的宣示，以人道主義及宗教交流考量，儘速專案開放大陸人士來台弔唁星雲法師。

另外，曾銘宗指出，國民黨團也要呼籲中國大陸，不要再採行相關侵擾中華民國的作為，兩岸政府應都有善意的行動，才有辦法讓兩岸尋良性互動，共同維護台海和平穩定。

對於國民黨內出現立委世代交替的聲音，曾銘宗在回應媒體提問時表示，這問題已紛擾一段時間，他代表黨團提出嚴肅呼籲，任何組織團體，包含政府及政黨在內，要穩健發展、有前途，必須要有年輕、中壯及資深世代共同努力。

他表示，國民黨是有制度的政黨，支持經過相關機制徵選出的候選人，尤其國民黨團現在只有39席立委，離過半還有很大的空間，希望大家一起努力。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會；針對國民黨團呼籲透過專案申請方式協助星雲法師的中國信眾或其家人來台弔唁，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，現在中國民眾來台要透過專案申請，而星雲法師的事，在時間上有其急迫性，如果透過專案申請，相信相關部門會給予最大的協助以及人道上的協助，請國民黨不用擔心。

出席記者會的民進黨立委劉世芳則說，星雲法師在中國的信眾或親友如果要來台灣，可以按照一般程序申請，並沒有任何問題，政府也願意協助，因為台灣是非常尊重宗教自由及基於人道考量，會予以協助。（編輯：蘇志宗）1120208