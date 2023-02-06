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佛光山：星雲法師圓寂 13日將辦頌讚典禮

2023/2/6 07:14（2/6 07:26 更新）
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佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲法師5日辭世，佛光山擇於13日上午9時在佛光山雲居樓舉行圓寂頌讚典禮。（中央社檔案照片）
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲法師5日辭世，佛光山擇於13日上午9時在佛光山雲居樓舉行圓寂頌讚典禮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄6日電）佛光山今天在官網發布訃聞表示，開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲法師昨天在念佛聲中，於佛光山辭世，擇於13日上午9時在佛光山雲居樓舉行圓寂頌讚典禮。

佛光山並透過新聞稿表示，今天清晨5時，宗長心保和尚沉痛宣布，佛光山開山星雲法師

星雲法師小檔案

俗名：李國深
生日：1927年8月19日
出生地：中國江蘇

星雲法師幼年家貧，輟學，盧溝橋中日戰爭爆發，父親應於1938年間因戰火罹難，與母尋父，有緣於南京棲霞山禮志開上人披剃，實際祖庭為江蘇宜興大覺寺。

1947年畢業於焦山佛學院。之後應聘為白塔國民小學校長、《怒濤月刊》主編、南京華藏寺住持等。

1949年至台，擔任「台灣佛教講習會」教務主任及主編《人生雜誌》。1953年任宜蘭念佛會導師；1957年於台北創辦佛教文化服務處；1964年建設高雄壽山寺，創辦壽山佛學院。

1967年於高雄開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」之宗旨，致力推動「人間佛教」。

1976年《佛光學報》創刊。1988年成立「佛光山文教基金會」，舉辦學術會議、出版學術論文集、期刊等；1997年設立「佛光衛星電視台」（後更名為「人間衛視」）。2000年《人間福報》創刊，成為第一份由佛教界發行的日報。

資料來源：佛光山網站

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住世緣盡，昨天5日下午5時，於莊嚴念佛聲中，安詳捨報於佛光山傳燈樓開山寮，享耆壽97歲。

佛光山宗務委員會指出，謹遵祖歸一切從簡，不設治喪委員會、不個別發訃聞、不做繫念佛事，並懇辭香奠、花圈、花籃、花車。擇於13日上午9時在佛光山雲居樓舉行圓寂頌讚典禮。（編輯：蔡佳敏）1120206

#佛光山
#國際佛光會
#星雲法師
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