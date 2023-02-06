佛光山星雲法師圓寂 願來生再做和尚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄6日電）佛光山常務副住持慧傳法師今天上午告訴媒體，星雲法師高齡97歲，出家85個年頭，昨天下午在眾弟子念佛聲中安詳辭世，走時面色安詳，且說來生還要再做和尚。

慧傳法師上午接受媒體聯訪時表示，先前若有弟子前來探望，星雲法師都能認得出來，但人老了，就是會器官衰竭，星雲法師最終在睡夢中安然逝世，好像告訴每個人，要放下、自在，「看他這麼安詳，內心也非常為師父高興，他也說，來生還要再做和尚」。

佛光山發布公告表示，即起暫停對外任何活動，於每天上午9時到下午5時開放弔唁，可至佛光山雲居樓追思緬懷。（編輯：張雅淨）1120206