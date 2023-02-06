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佛光山星雲法師圓寂 願來生再做和尚

2023/2/6 09:47（2/6 10:41 更新）
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星雲法師1991年11月27日在國父紀念館舉行佛經講座。（中央社檔案照片）
星雲法師1991年11月27日在國父紀念館舉行佛經講座。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄6日電）佛光山常務副住持慧傳法師今天上午告訴媒體，星雲法師高齡97歲，出家85個年頭，昨天下午在眾弟子念佛聲中安詳辭世，走時面色安詳，且說來生還要再做和尚。

慧傳法師上午接受媒體聯訪時表示，先前若有弟子前來探望，星雲法師都能認得出來，但人老了，就是會器官衰竭，星雲法師最終在睡夢中安然逝世，好像告訴每個人，要放下、自在，「看他這麼安詳，內心也非常為師父高興，他也說，來生還要再做和尚」。

佛光山發布公告表示，即起暫停對外任何活動，於每天上午9時到下午5時開放弔唁，可至佛光山雲居樓追思緬懷。（編輯：張雅淨）1120206

佛光山常務副住持慧傳法師（中）6日上午接受媒體聯訪表示，星雲法師5日下午在眾弟子念佛聲中安詳辭世，走時面色安詳，且說來生還要再做和尚。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月6日
佛光山常務副住持慧傳法師（中）6日上午接受媒體聯訪表示，星雲法師5日下午在眾弟子念佛聲中安詳辭世，走時面色安詳，且說來生還要再做和尚。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月6日
#佛光山
#慧傳
#佛光山雲居樓
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