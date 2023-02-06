佛光山星雲法師辭世 晚年深受疾病所苦

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄6日電）佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲法師5日下午辭世，享耆壽96歲。相關知情人士5日晚間證實此事，佛光山預計6日上午對外說明。

知情人士晚間告訴中央社記者，星雲法師2011年中風後身體狀況走下坡，近年健康時好時壞，且需要到高雄長庚醫院洗腎，偶爾需要住院。

知情人士表示，星雲法師是在5日下午安詳辭世，弟子們陪在身旁。據了解，星雲法師農曆年前一度住進加護病房，核心弟子已有心理準備，5日由車輛載送離開長庚醫院，在佛光山辭世。

國際佛光會中華總會總會長趙怡接受中央社記者訪問表示，星雲大師意志力很堅強，即使近年身體狀況時好時壞，也需要洗腎，但還是會參與會議及活動，有時會透過錄製影片方式參與。

出身中國江蘇的星雲法師於1949年遷居台灣，1967年開創佛光山，以多角化經營致力推動「人間佛教」。

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星雲法師晚年深受疾病所苦，經常進出醫院。2011年因缺血性腦中風送高雄長庚急救，術後恢復良好。但2016年又因出血性腦中風入院，緊急開腦手術移除血塊。中風後，身體狀況漸走下坡，且需至醫院洗腎，5日下午辭世。

在星雲法師辭世之前，佛光山已建立接班制度穩定發展，除了第一至三任住持由星雲法師擔任，歷年來有心平、心定、心培等人接掌住持，現任住持是第九任心保和尚。（編輯：何宏儒）1120206