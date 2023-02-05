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佛光山星雲法師辭世 享耆壽96歲

2023/2/5 23:08（2/5 23:36 更新）
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星雲法師5日下午辭世，享壽96歲。（中央社檔案照片）
星雲法師5日下午辭世，享壽96歲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄5日電）佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲法師今天下午辭世，享壽96歲。相關知情人士今天晚間證實此事，佛光山預計明天一早說明。

知情人士晚間告訴中央社記者，星雲法師

星雲大師小檔案

俗名：李國深
生日：1927年8月19日
出生地：中國江蘇

星雲大師幼年家貧，輟學，盧溝橋中日戰爭爆發，父親應於1938年間因戰火罹難，與母尋父，有緣於南京棲霞山禮志開上人披剃，實際祖庭為江蘇宜興大覺寺。

1947年畢業於焦山佛學院。之後應聘為白塔國民小學校長、《怒濤月刊》主編、南京華藏寺住持等。

1949年至台，擔任「台灣佛教講習會」教務主任及主編《人生雜誌》。1953年任宜蘭念佛會導師；1957年於台北創辦佛教文化服務處；1964年建設高雄壽山寺，創辦壽山佛學院。

1967年於高雄開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」之宗旨，致力推動「人間佛教」。

1976年《佛光學報》創刊。1988年成立「佛光山文教基金會」，舉辦學術會議、出版學術論文集、期刊等；1997年設立「佛光衛星電視台」（後更名為「人間衛視」）。2000年《人間福報》創刊，成為第一份由佛教界發行的日報。

資料來源：佛光山網站

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2011年中風後身體狀況走下坡，近年健康時好時壞，且需要到高雄長庚醫院洗腎，偶爾需要住院。

知情人士表示，星雲法師是在今天下午安詳辭世，弟子們陪在身旁。（編輯：卞金峰）1120205
星雲法師小檔案
  • 俗名：李國深
    生日：1927年8月19日
    出生地：中國江蘇
  • 星雲大師幼年家貧，輟學，盧溝橋中日戰爭爆發，父親應於1938年間因戰火罹難，與母尋父，有緣於南京棲霞山禮志開上人披剃，實際祖庭為江蘇宜興大覺寺。
  • 1947年畢業於焦山佛學院。之後應聘為白塔國民小學校長、《怒濤月刊》主編、南京華藏寺住持等。
  • 1949年至台，擔任「台灣佛教講習會」教務主任及主編《人生雜誌》。1953年任宜蘭念佛會導師；1957年於台北創辦佛教文化服務處；1964年建設高雄壽山寺，創辦壽山佛學院。
  • 1967年於高雄開創佛光山，樹立「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」之宗旨，致力推動「人間佛教」。
  • 1976年《佛光學報》創刊。1988年成立「佛光山文教基金會」，舉辦學術會議、出版學術論文集、期刊等；1997年設立「佛光衛星電視台」（後更名為「人間衛視」）。2000年《人間福報》創刊，成為第一份由佛教界發行的日報。
#星雲
#星雲法師
#佛光山
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