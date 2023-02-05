巴基斯坦前總統穆夏拉夫病逝 靠軍事政變掌權十年

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巴基斯坦軍方5日表示，久病纏身的前軍事領導人穆夏拉夫在杜拜逝世，享壽79歲。（路透社）

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（中央社伊斯蘭馬巴德5日綜合外電報導）巴基斯坦軍方今天表示，久病纏身的前軍事領導人穆夏拉夫在杜拜逝世，享壽79歲。這位四星將軍在1999年一場政變中兵不血刃地奪取政權，統治了巴基斯坦將近10年。

巴國軍方媒體發布簡短聲明說，高階軍事首長「對穆夏拉夫（Pervez Musharraf）將軍不幸辭世，表達由衷哀悼」，「祈求真主庇佑逝去的靈魂，並賜予喪親的家屬力量」。

數家媒體報導，穆夏拉夫今天上午在阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）的醫院逝世。一名要求匿名的高級安全官員也告訴法新社：「我可以證實穆夏拉夫將軍今天上午在杜拜嚥下最後一口氣…他死了。」

1998年，時任巴基斯坦總理夏立夫（Nawaz Sharif）擢升穆夏拉夫成為參謀長聯席會議主席（CJCSC），一年後試圖解除他的職務時遭發動政變，穆夏拉夫兵不血刃地掌權，並統治巴基斯坦多年，曾躲過「蓋達組織」（Al-Qaeda）和其他激進伊斯蘭主義者至少3次暗殺。

但他藉軍方強力打壓異議，以及持續支持美國對抗蓋達和阿富汗塔利班組織（Afghan Taliban），最終導致自己垮台。

路透社報導，穆夏拉夫1943年出生於新德里（New Delhi），雙親在他4歲時加入穆斯林的出走行列，移居剛建立的新國家巴基斯坦。

他的父親曾在外交部服務，母親是一名老師，家族支持溫和且有包容力的伊斯蘭教派。

穆夏拉夫18歲從軍，隨後成為精英突擊部隊領袖，甚至晉升為參謀長聯席會議主席。但穆夏拉夫同意入侵印度控制的克什米爾地區（Kashmir），使巴基斯坦與印度瀕臨開戰，夏立夫因此試圖開除他，反而被他趕下台。

穆夏拉夫執政初期力圖改革，推動立法保障女性權利，並首度允許民營新聞頻道運作，獲得國際讚譽。

在美國2001年發生911攻擊後，穆夏拉夫本人對雪茄和進口威士忌的愛好，加上他呼籲穆斯林採行「開明溫和」的生活方式，提升自己對西方的吸引力。

穆夏拉夫在911攻擊案後，成為華府最重要的盟友之一。他允許美軍從巴基斯坦的秘密基地操作武裝無人機，使數以千計的人死亡；還下令國內部隊進入與阿富汗接壤、不受法律控治的部落地區，為巴基斯坦史上首見。

他的行動有助於在海外合理化自己的統治，卻也使巴基斯坦落入一場對抗本土極端主義武裝團體的血腥戰爭。

他在2006年的回憶錄中，宣稱自己從美國的怒火中救出巴基斯坦，表示美國已警告巴國若不跟華府結盟，就得「準備被轟炸回石器時代」。

穆夏拉夫也成功遊說時任美國總統小布希（George W. Bush）對巴國軍隊挹注資金；然而，巴軍強大的情報單位仍跟塔利班和蓋達組織達成協議，還支持叛亂分子在阿富汗對抗美軍。

在其他外交政策領域，穆夏拉夫試圖讓巴基斯坦與印度的關係正常化。

2002年一場區域峰會中，穆夏拉夫在結束一場演說後突然走向印度總理瓦巴依（Atal Bihari Vajpayee）跟他握手，並提議和談；由於此時距離巴基斯坦對印度發起軍事行動還未滿3年，穆夏拉夫此舉震驚世界。

分析家表示，在穆夏拉夫時期，印巴接近解決克什米爾議題，但和平進程在他下台後隨即受阻。時至今日，克什米爾仍是印巴兩國最主要的爭執點。

根據世界銀行（World Bank）數據，穆夏拉夫執政期間，外資湧入巴基斯坦，巴國年度經濟成長率高達7.5%，是近30年內的最高水準。

但穆夏拉夫總統任期末年卻因他日益專制而蒙塵。2006年，穆夏拉夫下令軍方採取行動，殺死俾路支省（Balochistan）一名部落首長，成為至今依然猖獗的武裝叛亂活動根源。

2007年，穆夏拉夫不願協商，下令部隊對伊斯蘭馬巴德一座清真寺進行攻堅，造成超過100名要求實施伊斯蘭律法（Sharia law）的學生死亡。此舉催生新激進組織「巴基斯坦塔利班運動」（Tehreek-e-Taliban Pakistan），至今已有數萬人死於該組織的自殺炸彈和明目張膽的攻擊。

同年稍晚，反對派領袖碧娜芝‧布托（Benazir Bhutto）在一場自殺式攻擊中被暗殺身亡，引發一波暴力行動，而穆夏拉夫威逼司法機關也導致抗議連連。四面楚歌的穆夏拉夫延後選舉，並宣布緊急狀態。

2008年，巴基斯坦舉行11年內第1場民主選舉，穆夏拉夫的政黨敗選，在面臨國會彈劾下，他辭去總統職務並逃往英國倫敦。

穆夏拉夫在2013年回到巴基斯坦參選國會議員，但很快就被取消資格，並於2016年獲准離境前往杜拜。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120205