PC產業資深戰將蘭奇過世享壽68歲 曾率宏碁聯想大幅提升市占率

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宏碁的義大利籍前執行長蔣凡可．蘭奇逝世，享壽68歲。（圖取自flickr；作者Michael Walsh，CC BY 2.0）

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（中央社羅馬1日綜合外電報導）台灣電腦品牌大廠宏碁的義大利籍前執行長蔣凡可．蘭奇因為脊椎手術引起併發症而逝世，享壽68歲。在科技業長達40年的職業生涯中，他也曾為德州儀器、聯想等大型企業效力。

根據國外網站Canalys的資料，蘭奇（Gianfranco Lanci）1980年代後期在美國德州儀器（Texas Instruments）主管電腦部門，1994年他帶領德州儀器成為歐洲、中東和非洲地區（EMEA）排名前3的筆記型電腦供應商，1997年該部門被宏碁併購。

蘭奇之後持續在宏碁發展筆記型電腦部門，帶領宏碁於2006年成為EMEA市場的領頭羊，更於2008年成為宏碁執行長。

2011年，個人電腦市場遭遇前所未有的低迷，蘭奇從宏碁離職後加入中國聯想集團，先是擔任EMEA總裁，後來出任全球總裁兼營運長，幫助聯想在2013年登上全球個人電腦市場龍頭，至今仍難以撼動。

在他掌舵下，2018年聯想超越惠普（HP）成為EMEA市場最大的個人電腦供應商，蘭奇後來在2021年宣布退休。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120202

PC產業資深戰將蘭奇逝世 宏碁：感到遺憾

（中央社記者吳家豪台北2日電）國外網站報導，電腦品牌廠宏碁前執行長蘭奇（Gianfranco Lanci）因脊椎手術引發併發症逝世，享壽68歲，個人電腦（PC）產業失去一名指標性人物。宏碁今天向中央社記者表示，「我們對於這個消息感到遺憾，並為他的家屬致上哀悼。」

土木工程系出身的蘭奇，縱橫科技產業40年，曾任職於德州儀器（TI）、宏碁、聯想（Lenovo）等知名科技公司，先後幫助宏碁與聯想在全球PC市場的占有率大幅躍進。

根據國外網站Canalys的報導，蘭奇任職於宏碁期間專注推動筆記型電腦（NB）部門的成長，2006年帶領宏碁拿下歐洲、中東及非洲地區（EMEA）市占率冠軍，並於2008年坐上宏碁執行長大位，幫助宏碁在2010年取得歷來最佳的PC市場第2名成績，宏碁股價也順勢衝上100元大關。

到了2011年，PC市場首次面臨嚴重動盪，蘭奇於2011年3月從宏碁離職，之後加入聯想掌管歐洲、中東及非洲地區業務，接下來更升任聯想集團總裁暨首席營運長，幫助聯想在2013年登上全球PC市場龍頭，至今仍難以撼動。

依據研究機構Gartner數據顯示，宏碁2010年全球PC市占率達12.9%，全年出貨量約4526.6萬台、年增13.8%；聯想2013年全球PC市占率16.9%，全年出貨量約5327.3萬台、年增2.1%，遠優於市場平均衰退10%水準。

2021年9月蘭奇從聯想退休，並買下個人第3座葡萄酒莊，專注於經營葡萄酒產銷。（編輯：張良知）1120202