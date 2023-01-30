阿達一族初代星期三演員 美國女星麗莎洛林過世

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國媒體報導，好萊塢女星麗莎洛林（Lisa Loring）已經過世，享壽64歲。麗莎洛林生前曾在知名情境喜劇「阿達一族」中飾演初代「星期三」，成為家喻戶曉的童星。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，麗莎洛林的女兒在美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）發表聲明，證實她的母親於28日死於中風，並稱她與兩位女兒握著手，安詳離開人世。

麗莎洛林的友人賈可布森（Laurie Jacobson）也在臉書上通報她的死訊，並稱她生前「罹患因吸菸和高血壓引起的嚴重中風」。

她生前以童星時期作品廣為人知，在1964至1966年期間，她曾在情境喜劇「阿達一族」（The Addams Family）飾演劇中角色「星期三．阿達」（Wednesday Addams）而走紅。

在1990年代，「阿達一族」曾被翻拍成電影，由當代童星克莉絲汀娜蕾茜（Christina Ricci）飾演「星期三」，後來這部電影蔚為經典。

直到最近，美國串流媒體巨擘Netflix又推出「阿達一族」外傳影集「星期三」（Wednesday），廣受觀眾喜愛，並掀起對於「阿達一族」的懷舊情結。

飾演新一代「星期三」的女星珍娜奧蒂嘉（Jenna Marie Ortega）在劇中有跳殭屍舞情節，一度在社群媒體引起模仿潮。（譯者：陳正健）1120130