韓國資深影后尹靜姬79歲辭世 一生演出300部影視作品

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韓國影星尹靜姬2010年主演導演李滄東的「詩」，這部電影獲得第63屆坎城影展最佳劇本獎。（韓聯社）

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（中央社首爾20日綜合外電報導）韓國著名電影演員尹靜姬（原名孫美子）19日在法國巴黎辭世，享壽79歲。

韓國聯合新聞通訊社報導，根據電影圈消息，尹靜姬19日在巴黎去世，丈夫是知名鋼琴家白建宇，兩人育有1女。尹靜姬生前患有阿茲海默症（Alzheimer's）。

據報導，尹靜姬1944年出生於韓國南部港市釜山，在就讀朝鮮大學英文系時期獲選拔為新人演員，1967年出演電影「青春劇場」正式出道。同年獲得大鐘獎新人獎和青龍電影獎人氣女演員獎，一躍成為耀眼影星；1968年憑藉「霧靄」榮獲百想藝術大賞新人獎。

尹靜姬主要活躍於1960年代到1980年代影壇，一生演出過約300部影視作品。

尹靜姬1973年留學法國，在巴黎第三大學取得電影學碩士學位。

尹靜姬與「淚的小花」女主角文姬和南貞妊一度被譽為三大天后。尹靜姬1994年息影後赴法國定居，偶爾返韓參加電影工作，2010年主演李滄東導演的「詩」，拿下國內外大獎，2011年還獲法國頒發表揚文化藝術貢獻的勳章。（編輯：盧映孜/核稿：張曉雯）1120120