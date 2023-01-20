美民謠搖滾老將大衛克羅斯比辭世 享壽81歲

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國媒體今天報導，民謠搖滾老將大衛克羅斯比（David Crosby）與世長辭，享壽81歲。

法新社和路透社報導，他是1960年代和1970年代最具影響力的音樂先驅之一，曾與伯茲合唱團（The Byrds，或譯飛鳥樂團）創造獨特的美國民謠搖滾風格，共同寫出Eight Miles High等夯曲。

影片來源：TheByrdsVEVO

他後來與史提爾斯（Stephen Stills）、納許（Graham Nash）及尼爾楊 （Neil Young）組成「克羅斯比、史提爾斯、納許與尼爾楊」（Crosby, Stills, Nash & Young），推出1960年代一些最著名的熱門歌曲，包括Ohio一曲是關於美國國民兵在肯特州立大學（Kent State University）殺害4名反戰抗議者事件，他們還翻唱那個時代的頌歌「胡士托」（Woodstock）。

不過他嗑藥的習慣和經常暴躁的性格，成了整團解散的導火線，他晚年經常為此表示懊悔。

美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）率先引述大衛克羅斯比的妻子丹斯（Jan Dance）說法報導，大衛克羅斯比「久病」後過世。美國雜誌「滾石」（Rolling Stone）後來引述親近他的消息人士證實死訊。

丹斯聲明說：「雖然他不再陪伴我們身邊，他的慈愛和善良的靈魂將持續引導和激勵我們。他留下來的精神將透過他的傳奇音樂永存於世。」

「和平、愛與和諧，致所有認識大衛和他接觸過的人。我們會非常想念他。」

大衛克羅斯比多以另類的吉他調音、豐富的和聲、以及抽象的歌詞談到他的和平主義者激進主義、敢說真話和危險的生活聞名，曾兩度入主搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame），一生作品豐富。

影片來源：David Crosby

在樂壇60年生涯中，這位站在反文化搖滾前線的歌手、吉他手和作曲家，創作大量動人的民謠和讓人熱血的搖滾樂。

過世消息一出，許多藝人隨即發文悼念這位以有海象鬍子聞名的音樂人。

搖滾樂團「海灘男孩」（Beach Boys）共同創辦人布萊恩威爾森（Brian Wilson）在推特上說：「聽到大衛克羅斯比過世的消息除了讓我心碎外，我不知道該說什麼。」

「大衛是一位令人難以置信的天才，如此偉大的歌手和詞曲作者。而且是一個了不起的人。」

搖滾歌手傑森伊斯貝爾（Jason Isbell）說：「感恩與大衛克羅斯比共度的美好時光。我們會很想念他。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120120