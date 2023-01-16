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世上最美女人 義大利巨星珍娜露露布麗姬妲逝世

2023/1/16 22:56
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（中央社羅馬16日綜合外電報導）義大利文化部長桑朱利亞諾今天推文表示，好萊塢黃金時代最後偶像之一、義大利傳奇電影女星暨攝影師珍娜露露布麗姬妲（Gina Lollobrigida）已經過世，享耆壽95歲。

法新社報導，在義大利安莎通訊社（Ansa）報導她的死訊後，桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）推文寫道：「再會了銀幕天后，義大利影史中逾半個世紀的主角。她的魅力將與世長存。」

此外，珍娜露露布麗姬妲的前律師西塔尼（Giulia Citani）今天也指出，La Lollo（義大利人對珍娜露露布麗姬妲的愛稱）已在羅馬一家診所過世。

出生卑微的珍娜露露布麗姬妲，曾與亨佛萊鮑嘉（Humphrey Bogart）、洛赫遜（Rock Hudson）、伯特藍開斯特（Burt Lancaster）、湯尼寇帝斯（Tony Curtis）及法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）等好萊塢明星演對手戲，成為1950及60年代最知名的電影偶像之一。

珍娜露露布麗姬妲在飾演電影「世上最美麗女人」（The World's Most Beautiful Woman）後，被譽為世上最美麗女人，數十年來代表著世人對地中海義大利美女的性感印象，並且象徵著義大利在二戰後充滿活力的重生。

在告別影壇後，珍娜露露布麗姬妲成為攝影師及雕刻家。去年9月，她曾代表義大利左翼政黨參加全國大選，但未贏得國會議員席次。

去年9月，高齡95歲的珍娜露露布麗姬妲在跌倒後，曾動手術修復斷掉的大腿骨，她之後便回家休養，並稱自己很快就能恢復走路。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1120116

#珍娜露露布麗姬妲
#義大利
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