歌仔戲演員連明月逝世享壽70歲 換肝仍難敵病魔

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）資深歌仔戲演員連明月今晨病逝，享壽70歲。多年好友李朝永表示，醫院積極搶救一個多小時，仍難以喚回連明月，自己和妻子周遊都很難過。

連明月是台灣資深歌仔戲演員，出身歌仔戲家庭，4歲就加入母舅組織的「光華興歌劇團」，5歲便跟隨媽媽在電台唱歌仔戲調；後來先後加入「小明明歌劇團」、「葉青歌仔戲團」，與葉青長期搭檔演出紅極一時。

去年，連明月透露，自己曾在廁所暈倒多時，送醫急救後發現有肝硬化問題，經醫生評估得進行肝移植手術，兒子相當孝順，願意捐肝給她。

導演李朝永今天告訴中央社記者，連明月去年12月19日雖成功完成時長近一天的手術，術後卻出現心律不整問題、持續昏迷。今天凌晨4時多，連明月因心臟積水病危，醫院搶救了一個小時還是宣告不治，「醫療團隊真的都盡力了。」

李朝永表示，連明月是很有喜感的國寶歌仔戲演員，非常敬業認真，常參與他們舉辦的台灣經典電影演唱會，連明月機智的反應，都能逗得台下哄堂大笑，受到很多觀眾歡迎；她生病後無法再登台，讓很多人都相當懷念。

李朝永透露，在得知連明月要到醫院進行手術後，「阿姑」周遊和朋友們還齊心捐了100多台輪椅給院方，盼院方能多多照顧連明月，讓連明月感動對周遊保證會趕快好起來，參加下一屆的經典電影演唱會演出，「只可惜沒有辦法了，阿姑今天也一直在掉眼淚」。（編輯：張雅淨）1120116

連明月是台灣資深歌仔戲演員，出身歌仔戲家庭。（圖取自facebook.com/LienMingYueh）