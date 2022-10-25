國寶繪師陳子福97歲辭世 一生畫5000幅電影海報、經典作登國慶光雕

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電影海報繪師陳子福過世，享耆壽97歲，他2006年曾獲得第43屆金馬獎終身成就特別獎。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王心妤台北25日電）國家電影及視聽文化中心今天證實電影海報繪師陳子福過世，享耆壽97歲。他曾獲頒金馬終身成就獎，手繪的經典海報也登上今年國慶光雕展演「寶島有光．土地之愛」的壓軸。

國家影視聽中心今天發布新聞稿，陳子福從學生時代就展露對畫畫的天分，雖然沒有接受正規繪畫訓練，卻能精準用畫筆捕捉電影劇情氛圍和角色神韻。他早期經人介紹到專門畫看板的「白日畫坊」工作，又輾轉進入國泰電影公司服務。

陳子福在職期間，常主動修補來自國外的海報，一直到電影「血濺櫻花」引入，重新繪製該片宣傳海報，正式點燃他對手繪海報的狂熱，之後又以「薛平貴與王寶釧」的海報聲名大噪並進入電影圈。

陳子福曾說：「通常我畫海報不看片子，給我片名，用片名來想像。」他不從電影本身出發，而是揣摩故事背景，用構圖及配色呈現張力，全盛時期需要每月繪製40幅作品。

陳子福迄今累積近5000幅手繪作品，不只職人精神令人欽佩，也是台灣影史重要的參與者。他於2018年至2019年之間捐出1172件海報原稿給國家影視聽中心，作為重要影視文物蒐藏。

陳子福1994年繪製最後一張外國電影「金色豪門」海報後便正式退休。他於2006年獲得第43屆金馬獎終身成就特別獎，手繪海報作品也成為今年國慶光雕展演「寶島有光．土地之愛」的壓軸。（編輯：張芷瑄）1111025

圖為2005年行政院文建會（文化部前身）與電影資料館合作成果展，展出陳子福手繪電影海報10餘幅。（中央社檔案照片）

國家電影及視聽文化中心25日證實電影海報畫家陳子福過世，迄今累積近5000幅手繪作品，不只職人精神令人欽佩，也是台灣影史重要的參與者。圖為陳子福所繪電影「大俠梅花鹿」海報。（國家影視聽中心提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月25日