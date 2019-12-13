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花5天手繪總統台南競總看板 顏振發：是為了台灣[影]

最新更新：2019/12/13 18:12
國寶級電影看板手繪大師顏振發（左白衣者）13日正式完成在總統蔡英文台南市競選總部前的大型看板，無償創作的他說，完全是為了台灣而畫。中央社記者張榮祥台南攝　108年12月13日
國寶級電影看板手繪大師顏振發（左白衣者）13日正式完成在總統蔡英文台南市競選總部前的大型看板，無償創作的他說，完全是為了台灣而畫。中央社記者張榮祥台南攝　108年12月13日

（中央社記者張榮祥台南13日電）國寶級電影看板手繪大師顏振發花5天時間，今天下午4時許終於完成總統蔡英文台南市競選總部手繪看板；顏振發說，算是贊助蔡總統台南競總，這是為了台灣，台灣若像香港就慘了。

顏振發花了5天，終於在蔡總統台南市競選總部成立的前一天下午，完成全國競選總部中僅有的一幅手繪競選看板；他完成後還沒洗掉滿手水彩，就急著拍下自己作品，還頻要粉絲幫忙看有沒有拍好，因為照片是要送人的。

顏振發也立刻站到看板前，舉起3根手指頭，代表支持3號「英德配」，粉絲也紛紛要和顏振發合影。

顏振發接受中央社記者訪問表示，畫蔡總統和賴清德的競選廣告完全免費，算是贊助蔡總統台南競總，這是為了台灣，台灣若像香港就慘了。

顏振發透露，先前經過蔡總統台南競總時，覺得競總門面太單調，才主動上門要求作畫，過了一兩天後，競總有人跑到全美戲院找他，才促成此事。

關於畫了5天是否很累，顏振發說，當然累，每天爬上爬下太陽又大，若要畫得像比較困難。

顏振發這幅畫作長寬240公分X350公分，是顏振發看著蔡總統及賴清德2人競選海報畫出來的，過程吸引許多人旁觀、拍照錄影，競總人員更是每天記錄顏振發作畫過程。

顏振發除了明天將在台南競總成立時，請蔡總統和賴清德在畫作和他之前在台中競總購買的外套上簽名外，畫作隨後也將送給蔡總統。

另外，賴清德今天上午也在臉書貼文，介紹顏振發在台南市競總前作畫現況；賴清德說，這是無價珍寶，要謝謝顏振發畫出台灣的未來。（編輯：洪學廣）1081213

耗時5天，國寶級電影看板畫師顏振發（圖）13日下午完成總統蔡英文台南市競選總部前的手繪看板創作，他並在看板前舉起3隻手指頭，代表支持3號「英德配」。中央社記者張榮祥台南攝　108年12月13日
耗時5天，國寶級電影看板畫師顏振發（圖）13日下午完成總統蔡英文台南市競選總部前的手繪看板創作，他並在看板前舉起3隻手指頭，代表支持3號「英德配」。中央社記者張榮祥台南攝　108年12月13日
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