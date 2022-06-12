漫畫重現新電影浪潮 小莊刻劃少年小野、吳念真

（中央社記者王寶兒台北12日電）台灣新電影浪潮如何開始，漫畫家小莊以漫畫「潮浪群雄」重返1980年代，描述當年會計系學生吳念真和生物系學生小野在中央電影公司總經理明驥鼓勵下，和楊德昌、侯孝賢等人寫下歷史新頁。

今年54歲的小莊接受中央社記者專訪表示，小時候父親一個月至少會帶全家人上一次電影院，自己也從此迷上電影，「但那時大人會說要看就要看外國電影，你在街上看國片海報的題材也會是愛國、黑道、色情之類的題材，所以我小時候對國片印象很糟」。

直到一部「小畢的故事」，扭轉小莊對國片的看法。小莊說，記得當年看完大為驚豔，「真的很好看，那時錄影帶興盛，我跟我哥特別租一部回家給我媽看，她哭到唏哩花啦，說『喔...還不錯看啦！』連大人都覺得很不錯，我才知道原來我們也有不太一樣的電影，但那時還不知道，原來那會是一陣浪潮」。

漫畫「潮浪群雄1」中，小莊以寫實而不失溫暖的筆觸爬梳新電影浪潮的起點，他描繪曾任政戰少將的中央電影公司總經理明驥當年如何找上少年吳念真及少年小野加入中影，也畫下「光陰的故事」當年如何突破劇本審查重圍，並在楊德昌、柯一正及張毅等青年導演努力下，共同組成「新電影」勢力，席捲台灣，甚至世界。

小莊說，現在回過頭來看這些「新電影」，會發現這些電影中會出現的角色就像隔壁阿姨，或是日常生活可見的人，說起話來非常親切，「在那之前所有電影都配得字正腔圓，穿戴整齊，情節像舞台劇，電影的人物似乎離我們很遙遠」。

從小因電影對影像產生濃厚興趣的小莊，退伍後進入廣告產業，他描述那時自己的職位是「什麼都做」，第一天上工就足足上班36小時，但他記得第一天上班就看到侯孝賢，彼時，包含侯孝賢的「悲情城市」、楊德昌的「恐怖份子」等台灣電影已在國際影壇大放異采。

小莊表示，當時待的公司時常有電影人來來去去，那時看著他們是一種仰望的心情，「像侯導（侯孝賢）、廖桑（廖慶松）、萬導（萬仁）、吳Sir（吳念真）都有，有時候跟他們聊天，有時候去幫忙，像我就有跟同事去演『多桑』裡的返鄉青年」。

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如今的小莊早已從「什麼都做」的雜工成為一名導演，廣告作品超過500部，也擔任動畫電影「諸葛四郎－英雄的英雄」後期導演，但就算身處影像產業，他對新電影浪潮如何開始仍一直存在疑惑，「我想就算同時有那麼多年輕天才，也不見得能搞出這樣的成就，後來我在看小野的書時，才偶然從他描述中影時期的一些回憶摸出脈絡。」

小莊說，趁還有能力時，就應該多做一些自己有興趣的事情，畫下「潮浪群雄1」就是其中一件，也因為新電影浪潮的故事非常長，他預估將以3到5集說完整個故事，「後面包含『削蘋果事件』等，會非常精采」。（編輯：管中維）1110612