張宗榮推廣台語文化獲金鐘特別貢獻獎 感謝自己努力不靠他人

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）第57屆金鐘獎特別貢獻獎，國寶級江湖說書人張宗榮亦是得主。他從民國47年擔任電影辯士，至今仍繼續主持節目、推廣台語。張宗榮感性表示：「一切一切靠自己，我感謝我自己」。

「你腳骨、腳骨這麼軟Q！」由身穿藍色馬掛的郭子乾模仿、形象長存在觀眾印象的張宗榮，縱橫廣播電視近60年。他早年擔任電影辯士時期練就精湛言說之藝，其後投身廣播，開創武俠廣播劇，並轉戰電視，製作並主演多部閩南語連續劇，如「俠骨柔情」、「燕雙飛」、「俠士行」等，對電視武俠類型影響深遠。

身穿藍色馬掛的張宗榮（圖）說文解字的身影讓人印象深刻，後來也因藝人郭子乾的模仿廣為人知。（圖取自廣播電視金鐘獎 YouTube頻道網頁youtube.com）

其中「燕雙飛」不僅奠定張宗榮地位，還捧紅演唱主題曲的女主角鳳飛飛，鳳飛飛藝名更出自他手；「俠士行」張宗榮飾演的「錢來也」更是讓他紅遍大街小巷、甚至成為尪仔標上的人物。

張宗榮後期也橫跨製作及主持「大家來開講」、武俠說書節目「多情劍客無情劍」與「說文解字台語傳真」，均創下極佳收視率。而他至今仍勤學不倦，除了重新企劃「說文解字台語傳真」也規劃全新節目，終身致力深耕台語教育與本土文化，未曾停歇。

今晚由藝人澎恰恰擔任引言人，他先是開玩笑介紹：「有辦法知道自己未來的，叫做先知先覺，比較慢知道的叫後知後覺，我自己是不知不覺，所以人生才會2266。」澎恰恰隨即正色開始介紹張宗榮，他強調張宗榮從當兵時期，就不停練習講故事，大家才有幸進入張宗榮的台語武俠世界。

澎恰恰強調當年電視時代有兩個人霸占螢幕，一個是史艷文，另一個就是張宗榮。當年自己在「黃金夜總會」諧擬、惡搞張宗榮經典節目「說文解字 台語傳真」成為熱門單元。澎恰恰說，當年有和張宗榮說聲道歉，但對方卻完全不在意，只回：「澎ㄟ，台語你就好好傳承下去」，感謝張宗榮為推廣台語一直不遺餘力。

高齡85歲的張宗榮也親自現身領獎，台下許多也舉著他的經典角色「錢來也」扇子致敬。張宗榮全程用台語致詞，表示自己要感謝的只有一個人，就是自己，「從民國47年辯士到開始到現在，還是繼續在主持『說文解字台語傳真』，我都沒有靠別人，我記得一句話，努力是自己，一切一切靠自己，台灣有句俗諺，看田面，毋通看人面，所以我感謝我自己」，讓台下掌聲喝采不斷。（編輯：屈享平）1111021

影片來源：廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards

第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日晚間在台北國父紀念館舉行，特別貢獻獎得主張宗榮登台領獎並致詞。中央社記者裴禛攝 111年10月21日