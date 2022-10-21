陳君天獲金鐘特別貢獻獎 盼眾人讓台灣電視文化走向世界

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（中央社記者王寶兒台北21日電）以「一寸河山一寸血」為代表作之一的電視製作人陳君天，今晚獲頒第57屆金鐘獎節目類特別貢獻獎，他說希望台下電視人能跟他這個老頭子一起努力，替台灣電視文化創造新力量。

今年國家文藝獎得主張艾嘉曾與陳君天合作「幕前幕後」、「十一個女人」等節目，她今晚擔任頒獎人及引言人，提及1979年接到時任台視製作人陳君天的邀請電話，向她承諾「想做什麼節目就做什麼」，而陳君天也實現承諾，才有了「十一個女人」這樣能走出攝影棚的節目，「而這也是新電影的起源。」

張艾嘉回憶，陳君天不僅是節目的支柱，也在經濟上提供支援，當時為了節目經營，她和陳君天一人各付60萬，「1981年的60萬是很多錢的，他無怨無悔。」陳君天不求名、不求利，從不畏懼現實也不擔心明天，「在我心目中是真正的藝術家。」

今年82歲的陳君天特別戴著寫有「一寸山河一寸血」的口罩領獎，他在兒子攙扶下步入舞台，一出場就引起全場觀眾起立鼓掌。

第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日在台北國父紀念館舉行，特別貢獻獎得主陳君天（中）登台領獎，全場起立鼓掌致意。中央社記者裴禛攝 111年10月21日

陳君天於1966年經時任台視執行副總經理李蔚榮面試進入電視圈。陳君天說，他唯一要謝的人，就是李蔚榮先生，他感激大會能讓他證明自己56年前向李蔚榮所說的話是「所言不假」，從40年前獲得金鐘獎製作獎，但從40年前到此時此刻，「老實說，我的心裡面很沉重。」

陳君天認為，台灣電視多年來往下滑落，「有人跟我講，你們什麼台灣文化、台灣電視文化？台灣有什麼文化啊？台灣一雙筷子都是大陸文化，很氣人啊。」他期盼能再集中眾人的力量，讓台灣電視文化走向世界。

陳君天進入台視後，1973年製作台灣首部雜誌型綜藝節目「銀河璇宮」，1981年合製的「十一個女人」電視劇是台灣早期電視電影重要作品，也種下台灣新電影發展契機，同年並以「無限關懷」獲金鐘獎製作獎。

陳君天入行超過50年，製作節目多元，包含「三百六十行」、「論語」等；屆齡退休後，仍陸續製作「認識自己」、「找到自己」、「台灣奇蹟的創造者」、「一寸河山一寸血」、「小宇宙之旅」、「山河歲月」、「台灣四百年」等跨科普、歷史與教育的節目。（編輯：張芷瑄）1111021